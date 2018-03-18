Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli’ye telgraf göndererek, tebrik etti.
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