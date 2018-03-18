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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 17:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin 12.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Devlet Bahçeli’ye telgraf göndererek, tebrik etti.

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