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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyonla mücadele) Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyonla mücadele) Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı."


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