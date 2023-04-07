Fiyatı 9999 TL'ye düştü! Xiaomi Mi Scooterda kaçırılmayacak fırsat

Geleneksel benzinli araçlara kıyasla birçok avantajı bulunan elektrikli scooterlar, özellikle kentsel alanlarda ulaşım ihtiyacını karşılamak için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Çevre dostu olmasıyla öne çıkan elektrikli scooterlar, hiçbir karbon emisyonu üretmiyor ve sessiz çalışıyor. Pratik ve ekonomik oluşuyla da gönülleri fetheden elektrikli scooterlar, küçük ve hafif tasarımları dolayısıyla da çok seviliyor. Siz de elektrikli bir scooter almayı düşünüyorsanız Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında 3000 TL indirimle kısa süreliğine satışta olan Xiaomi'nin Mi Electric Scooter 3 modeline bakmadan geçmeyin. İşte detaylar!

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Xiaomi Mi Electric Scooter 3, oldukça hafif bir tasarıma sahip olup sadece 13,5 kg ağırlığındadır. 250 Watt motor gücündeki scooter, maksimum 25 km/saat hıza ulaşabilir ve tek şarjla yaklaşık 30 km yol yapabilir. 8,5 inçlik paten tekerlekleri ve çift amortisörlü süspansiyon sistemi sayesinde sarsıntılı yollarda bile konforlu bir sürüş sağlar. Scooter, katlanabilir bir tasarıma sahiptir, böylece kolayca taşınabilir ve depolanabilir. Üç farklı sürüş modu mevcuttur: Normal mod, Eko mod ve Spor modu. Bu modlar farklı hızlar ve güç tüketimleri sunar. Bu elektrikli scooter, LED farları ve kırmızı arka lambaları ile de gece sürüşlerinde güvenliği arttırır. Ayrıca, akıllı telefonunuzdan Xiaomi Mi Electric Scooter 3'ü kontrol edebilir ve güncelleştirebilirsiniz. Hafif, konforlu ve güvenli bir sürüş sunan scooter arıyorsanız hiç düşünmeden bir şans verin, deriz.

Ürün özellikleri

30 km mesafeye kadar seyahat eder.

Maksimum hız: 25 km/sa.

Maksimum güç: 600 W kuvvetli güç motoru.

Daha stabil ve güvenli: Yeni arka çift balatalı disk fren.

Daha fazla kolaylık için hızlı depolama: 3 aşamalı katlama.

Hafif ve sağlam: Havacılık standartlarında alüminyum gövde.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün sağlam ve tanıtımda anlatıldığı gibiydi."

"Öncelikle yüzde yüz müşteri memnuniyeti anlayışı için Amazon’u tebrik ve teşekkür ederim. Artık ilk bakacağım alışveriş sitesi Amazon. Ürüne gelirsek ben hobi amaçlı aldım, aracın bagajında duruyor gittiğimiz yerde eğlence amaçlı kullanıyorum. Ayrıca semtte yakın yerlere gidip geliyorum tam bir fiyat performans ürünü. Alacaksanız kesinlikle Amazon’dan alın."

İndirim bittiyse üzülmeyin! İndirimler bu kadarla da sınırlı değil!

Bahar Fırsatları'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Bu içerik 7 Nisan 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.



