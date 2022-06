Girdiğiniz yerlerde dikkatleri üstünüze çekeceğiniz ve göz kamaştıracağınız mini boy elbise modelleri

Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmek ister misiniz? O hâlde sizin için bir araya getirdiğimiz mini boy elbise modellerine bir göz atın, deriz. Hangi kesimleri seviyor olursanız olun, tarzınıza uygun mini elbise modelini bulabilirsiniz. Hazırsanız birbirinden güzel mini elbiseleri listelediğimiz eğlenceli bir moda yolculuna başlayalım mı?

1. Rengârenk, göz alıcı ve neşeli mini elbiseler

Çok renkli elbise modellerine bir de mini etek boyu eklenince son derece iddialı bir görünüm yakalarsınız. Açık renklerin harmonisine ve neşeli bir havaya sahip olan elbiselere "Hayır!" diyemiyorsanız Koton Renkli Baskılı Büzgülü Mini Elbise'yi bir düşünün, deriz. Mini etek boyu ile son derece çarpıcı olan elbise, vücudunuzu sararak kıvrımlarınızı ortaya çıkaracak bir kesime sahip. Elbiseyi gideceğiniz yere göre topuklu sandaletler veya renkli terliklerinizle tamamlayarak güzel bir uyum yakalayabilirsiniz. İster topuklularla partilerde ister terliklerle havuz kenarında giyin, elbisenizle baş döndüren güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz!

2. Pembenin en canlı tonuyla dikkatleri üstünüze çekin

Pembe, son derece feminen bir renk olduğu için birçok kadının beğenisini toplar. Dikkatleri üstünüze çekmek istiyorsanız pembe mini elbise satın almak iyi bir fikir olabilir. Siz de pembeyi çok seven kadınlardan biriyseniz Stradivarius Halter Yaka Mini Elbise'nin canlı pembe tonuyla çok daha iddialı görünebilir ve dikkatleri üstünüzde toplayabilirsiniz. Halter yakasıyla omuzlarınızın güzelliğini ortaya çıkaran Stradivarius Mini Elbise'nin bir de küçük yırtmaç detayı mevcut. Mini etek boyu, yırtmaç detayı ile birleşince daha uzun bacak görünümü vadeden Stradivarus Elbise ile girdiğiniz her ortamda şıklığınızla baş döndürebilirsiniz.

3. Tutkulu koyu renkler ile büyüleyin

Koyu renkli elbiseler, asil bir görünüm yakalamak için ideal olabilir. "İçinde göz alıcı görüneceğim koyu renk bir mini elbise istiyorum." diyorsanız TRENDYOLMİLLA Mürdüm Kruvaze Yaka Elbise tam da size göre! Tutkulu mürdüm rengi ve kruvaze yakası son derece feminen hissetmenizi sağlar. Balon kol detayı ise romantik bir görünüm sunar. Belinizi saran tasarımı ile kıvrımlarınızı vurgular. Siz de koyu renkli elbise şıklığını mini boy bir modelle birleştirmek istiyorsanız TRENDYOLMİLLA markalı elbiseyi satın alabilir ve girdiğiniz her yerde bakışları üzerinize çevirebilirsiniz.

4. 90'lar trendi slip ve mini elbiseler

1990'ların slip elbiseleri 2022 yazında da oldukça moda. Yumuşak dokusu ile rahatlık hissi veren ama bir o kadar da iddialı bir model giymek istiyorsanız slip elbiseleri tercih edebilirsiniz. 90'larda Kate Moss'un kırmızı halıda ikonlaşmasını sağlayan slip elbiselerle siz de bir yıldız gibi parlayabilirsiniz. Koton Kadın Askılı Elbise'yi partilerden günlük kullanıma kadar birçok şekilde giyebilirsiniz. Mini etek boyuna siyah rengin asaletini de ekleyen elbise ile gittiğiniz her yerde kusursuz görünebilir, bu sayede unutulmaz bir stil yaratabilirsiniz.

5. Kırmızı ceket elbise ile en havalı siz olun

Kırmızı, "Ben buradayım!" demek istediğiniz zamanlarda kurtarıcınız olacak bir renk. Bu sayede de birçok kadının vazgeçilmezi! Kırmızı renk ile ceket elbise modelinin havalı duruşu birleştiğinde en özel stili yaratabilirsiniz. Şık ve iddialı görünmek istediğinizde giyebileceğiniz en güzel kıyafetlerden biri olacak TRENDYOLMİLLA Kırmızı Cut-Out Detaylı Ceket Elbise ile dolabınıza harika bir parça ekleyebilirsiniz. Gözleri üstünüzde toplamanızı sağlayacak elbisenin mini etek boyu, kruvaze yakası ve cut-out detayı ile feminenliğin zirvesine ulaşabilirsiniz. Siyah bir topuklu ayakkabı ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.

6. Siyah parıltılı kumaş ile şık mini elbiseler

Parıltılı kumaşlar, ışıl ışıl görünümleriyle dikkatleri üstünüzde toplamanızı sağlar. Bu sebeple birçok kadının özellikle partilerde ve başka davetlerde parıltılı kıyafetleri tercih ettiğini görürüz. Eğer siz de ışıl ışıl bir giysiyle göz kamaştırmak istiyorsanız Koton Kadın Elbise'yi seçebilirsiniz. Modelin kruvaze yakası ve fırfır detayı ile şıklığınızı bir adım daha ileri taşıyabilirsiniz. Hatlarınızı ortaya çıkaracak bodycon kesim parıltılı elbise ile yılbaşı partisi gibi özel günlerinizde hatta şık olmak istediğiniz her zaman harika görünebilirsiniz. Soğuk havalarda külotlu çoraplar veya uzun çizmelerle kombin yapıp şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

7. Çiçek desenli mini elbisenizle rüya gibi bir stil

Renklerin dans ettiği çiçekli elbiseler, son derece feminen olmalarıyla kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Çiçek desenlerinin baharı anımsatan havası ve mini etek boyu birleşince ortaya son derece estetik bir tablo çıkar. Siz de rengârenk çiçek desenleri ile rüya gibi görünmek istiyorsanız TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Kemerli Kare Yaka Desenli Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Modelin mini etek boyunun iddiasına ek olarak beli saran kemer detayı ile kıvrımlarınıza vurgu yapmanız da mümkün. Bu elbiseyi giymek istediğiniz günlerde çiçek desenlerinin rengine göre farklı renk ayakkabı ve aksesuarlarla kombin yapabilir, uyum yakalayabilirsiniz.

8. Çivit mavisi mini elbiseniz ile havalı bir görünüm

Çivit mavisi, her cilt tonuna yakışan güzel bir renk olmasıyla her zaman popüler. Siz de çivit mavisi ile gittiğiniz yerlere denizin esintisini getirebilir ve oldukça havalı görünebilirsiniz. Daha feminen ve iddialı bir görünüm istediğiniz partilerde TRENDYOLMİLLA Mavi Kabarık Kollu Örme Elbise'yi topuklu ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündelik kullanım için beyaz renk spor ayakkabı modelleri ile göz alıcı bir kombin yapabilirsiniz. Elbisenin omuzları açıkta bırakan yaka detayı ile teninizin güzelliğini ortaya çıkarabilir, kabarık kollarıyla ise romantik bir görünüme sahip olabilirsiniz. Baş döndüren güzelliğinizi ortaya çıkaracak bodycon kesimli elbise ile gittiğiniz her yere imzanızı atabilirsiniz.

9. Sıcak tonları seven kadınlar için

"Turuncunun sıcacık tonu bana çok yakışıyor." diyorsanız turuncu bir mini elbiseyi tercih edebilirsiniz. Cut-out detayı ile belinizi açıkta bırakan DeFacto W4392AZ Short Sleeve Woven Dress Kadın Elbisesi, çok daha şık görünmenizi sağlar. Gündelik kullanıma uygun olduğu için elbiseyi sıklıkla ve bıkmadan giyebilirsiniz. Modelin omuzlarınızı açıkta bırakan kesimiyle teninizin güzelliğini gösterebilirsiniz. Bağlamalı sandaletlerle çok uyumlu bir kombin yapabilir ve her yerde stilinizle fark yaratabilirsiniz. Renk renk bilekliklerinizi ve kolyenizi de taktınız mı kombininiz tamam demektir!