Giydiğinizde başka dünyadanmış gibi hissettirecek parti kıyafetleri

Eğlencenin doruğa çıktığı partilerde kendinizi daha şık ve özel hissetmek istiyor olabilirsiniz. Yılbaşı gecesi, doğum günü, düğün ya da nişan partileri; kısacası aklınıza gelebilecek her türlü partide giyebileceğiniz en güzel kıyafetleri görmek ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise birbirinden ışıltılı, şık, eğlenceli ve klasik parçalardan hazırladığımız listemizi beğenilerinize sunuyoruz. İşte kalbinizi fethedecek o modeller!

1. Dikkat çekici bir tercih: Koton Kadın Balıkçı Yaka Sırt Dekolteli Elbise

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Dikkat çekici bir tarz yakalamak istiyorsanız Koton Kadın Balıkçı Yaka Sırt Dekolteli Elbise tam size göre! Parti kıyafetleri kategorisinin öne çıkan alternatifleri arasında yer alan elbise, baştan aşağı ışıltılı görünümüyle kendinizi kusursuz hissetmenize yardımcı olur.

Balıkçı yaka kesimi, vatka detayları, bele oturan tasarımı, sırt dekoltesi ve etek kısmında bulunan fırfır detayları ile tam bir parti stili yakalamanızı sağlayan elbiseyi kombinlemek ise son derece kolay. Tek bantlı topuklu ayakkabı ve ışıltılı portföy el çantası ile en şık görünümü yakalayabilirsiniz.

2. Sade ve şık bir görünüm için: KUDORO Erkek Takım Elbise

Sade ama bir o kadar da şık görünümüyle dikkat çeken KUDORO Erkek Takım Elbise, partilerin tarzıyla konuşulan yüzü olmanıza yardımcı olur. Asil ve cool tasarımıyla kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan takım elbiseyi parti, gündüz davetleri, iş yemekleri, düğün ve nişan gibi özel günler için tercih edebilirsiniz.

Blazer ceket ve pantolondan oluşan takım elbise setini uygun parçalarla kombin yaparak stil sahibi bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle yaz partileri, kır düğünü ve açık mekân davetlerine uygun olan takımın siyah ve lacivert gibi klâsik renkleri olduğu gibi pembe, mor ve bordo gibi daha renkli seçenekleri de mevcut.

3. Sade şıklık sevenlere: Lovebox Kumaş Kruvaze Yaka Astarlı Tül Kumaş Siyah Kısa Abiye Elbise

Sade şıklığı ile asaletinden ödün vermeyen kadınların tercihi Lovebox Kumaş Kruvaze Yaka Astarlı Tül Kumaş Siyah Kısa Abiye Elbise, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor.

Model, vücuda tam oturan kalıbı sayesinde bel bölgesini ortaya çıkarır ve kum saati formuna kavuşmanıza yardım eder. Parti elbiseleri mini etekli modeller kategorisinde yer alan ürünün sırt bölümünde bulunan gizli fermuarı, dışarıdan bakıldığında belli olmaz. Sizi gideceğiniz partinin yıldızı yapacak şık elbiseyi incelemeden alacağınız modele karar vermeyin, deriz!

3. Retro parti kıyafetlerinden hoşlananlara: Coucoland 1920'ler Kadın Elbisesi

Retro tasarımlardan hoşlananların mutlaka bir şans vermesi gereken Coucoland 1920'ler Kadın Elbisesi, ışıltınıza ışıltı katacak. Model üzerinizdeyken 1920'lerin tarzını benimseyen görünümü ile kendinizi daha özel hissedeceksiniz. Üstelik modelin bordo dışında koyu yeşil ve gri renk seçenekleri de bulunuyor.

Polyester kumaş ve payetlerden oluşan elbisenin uzunluğu, diz boyunda. Baştan aşağı uzanan püskülleri sayesinde dans ederken figürlerinizi görsel şölene dönüştürebilir ve partinin gözdesi hâline gelebilirsiniz. Düğün, nişan ve tüm akşam davetleri sırasında tercih edebileceğiniz bu elbiseye bayılacaksınız!

4. Tarzıyla konuşulmak isteyenlere: WINH Erkek Tek Düğme Yelek

Gittiği her partide tarzıyla konuşulmak isteyen beyler, sizi hemen buraya alalım! WINH Erkek Tek Düğme Yelek ile partilerde kendinizi daha öz güvenli hissedeceksiniz. Üstelik şık duruşunuz, partideki herkesin dikkatini çekerek!

Parti kıyafetleri erkek kategorisini kasıp kavuran yelek; ekose desenli kumaşı ile pantolon ve gömleklerinizle harika bir uyum yakalar. Erkek modası trendlerini takip edenlerden tam not alan parça, hemen her erkeğin beğenebileceği bir tasarıma sahip. Parti, düğün, nişan ve özel davetlerde giyebileceğiniz şahane yeleği daha detaylı incelemeden geçmeyin!

5. Büyüleyici ışıltı ile tanışın: ArtiDeco 1920'ler Charleston Elbise

Büyüleyici ışıltısı ile herkesi kendinize hayran bırakmanızı sağlayan ArtiDeco 1920'ler Charleston Elbise, listemizde mutlaka yer alması gerektiğini düşündüğümüz bir alternatif. Polyester kumaş, inci işlemeler ve payetlerden oluşan elbiseyi giydikten sonra kendinizi kusursuz hissedeceksiniz.

Etek ve kol kısımlarında bulunan püskül detayları ise elbiseye benzersiz bir hava katıyor. Parti kıyafetleri kadın kategorisinde öne çıkan ve Great Gatsby'den ilham alan özel tasarımlı elbiseyi düğün, nişan ve akşam davetlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Siyahın asaletiyle harmanlanan zarif modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

6. "Cool duruşumdan ödün vermem." diyen beylere: Allthemen Erkek Resmi Yelek Ekose Takım Elbise

"Partilerde de cool duruşumdan asla ödün vermem." diyen beylerin tercih ettiği Allthemen Erkek Resmi Yelek Ekose Takım Elbise, her erkeğin giysi dolabında bulunması gereken kurtarıcı bir tercih. Günlük hayatta, iş yemeklerinde, akşam davetlerinde ve partilerde; kısacası tarz görünmek istediğiniz her yerde takım elbiseniz sizinle olacak!

Polyester kumaş kullanılarak dikilen takım elbise, uzun süre size eşlik etmeye devam eder. Dört farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun modeli kolayca bulabilirsiniz. Üstelik şıklığıyla büyüleyen takım elbisenin kırışmaması ve ütüleme işlemine gerek duymaması da cabası!

7. Trendleri takip edenlere: SheIn Kadın Fileli Kollu Elbise

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Son trendleri yakından takip edenler, sizi buraya alabilir miyiz? SheIn Kadın Fileli Kollu Elbise, trendler listesinden çıkmayan tasarımıyla partinin göz kamaştıran kadını olmanıza yardımcı olur. Vücudu saran tasarımı sayesinde kum saati formunuzu ortaya çıkarır ve öz güveninizi artırır.

Şeffaf ağ kumaştan oluşan balon kol modeli ve köşeli yaka detayı ise elbisenin şıklığını bir üst seviyeye taşır. Soft dokusuyla giydiğinizde teninize yumuşak bir dokunuşta bulunan elbiseyle daha çekici bir tarz yakalayabilirsiniz. Parti, etkinlik, iş yemeği, düğün, nişan ve mezuniyet balolarında elbiseyle tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır olun!

8. Kendinizi kuğu gibi hissedeceksiniz: Tyrrdtrd Tek Omuz Pullu Saten Maxi Elbise

Kendinizi kuğu gibi hissetmenizi sağlayacak bir elbise ile tanışmak ister misiniz? Öyleyse sizi Tyrrdtrd Tek Omuz Pullu Saten Maxi Elbise ile tanıştıralım! Kusursuz güzellikteki kumaşı ve zarif tasarımıyla partinin en güzel kadını olmanıza yardım edecek elbiseye âşık olacaksınız.

Parti kıyafetleri abiye alternatifleri arasında öne çıkan elbisenin tek omuzlu düşük kol kesimi, yüksek yırtmaç detayı ve yerlere kadar uzanan etek tasarımı ile etrafınızdaki herkesin beğenisini kazanacaksınız. Saten kumaşın verdiği iddialı duruşla kusursuzluğu yakalayan elbiseyi kaçırmayın, deriz!

9. İddialı giyinmeyi seven beylere: Allthemen Erkek Şal Desenli Gömlek

Parti ve eğlence gecelerinde kendini özel hissetmek isteyen beyler, harika bir modelle karşınızdayız! Allthemen Erkek Şal Desenli Gömlek, iddialı tasarımı ile listemizde mutlaka yer vermek istediğimiz ürünler arasında bulunuyor. Âdeta üzerinizden akıp giden pamuk polyester kumaşı ise herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Her mevsim için uygun olan kostüm parti kıyafetleri arasında yer alan model, erkek kategorisinin dikkat çekici parçalarından biri. Dar kesime sahip olduğu için vücuda oturan gömlek, kendinizi kusursuz hissetmenizi sağlar. Saten kumaşın ışıltısı ile partilerin gözdesi olacağınız ürün, çok seveceğiniz dokuz farklı renk seçeneği ile dolabınızın favorileri arasına girecek.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

