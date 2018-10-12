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ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Mardin'de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan "15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay'ın davasında tahliye talebi reddedildi.

ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

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ABD mardin ABD Adana Konsolosluğu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abd vatandaşı olsaydı bırakılırdı şimdi ak koyunlar bununla rahibi kıyaslarlar
ah akp li koyun lar ah hem bizim gençliğimizi yaktınız hem ülkenin geleceğini bu karardan sonra 15 temmuzun siyasi ayagını artık görmüşsünüzdür.
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