Aralarındaki 46 yıllık yaş fark olay olmuştu! Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı... Ayrılık açıklaması geldi

83 yaşındaki Iris Jones, Mısırlı eşi 37 yaşındaki Muhammed Ahmed Irbriham ile ilk olarak 2019 yılında Facebook üzerinden tanıştı. Ardındna ilişkilerine başlayan çift, Bu Sabah programında özel hayatlarına dair yaptıkları itiraflarla fenomene dönüştü. Aşklarını TikTok’tan yaptıklaır paylaşımlarla milyonlarca takipçiye ulaşan hesaplarında gösteren çift yıllarca aşkları için savaşmalarına rağmen ilk kez onuşmaya başlamasından 4 yıl sonra ayrılık kararı verdi.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Jones, ayrılık kararının aralarındaki tartışmaların sayısının ve şiddetinin artması üzerine alındığını söyledi. Closer’a konuşan Jones, “Benden 46 yaş küçük birine aşık olmayı düşünmüyordum ama aşık oldum. Muhammed’le ilgili her şeye bayıldım. Ama zor bir iş haline geldi. Eskiden harika bir seks hayatımız vardı ama sonra sevişmek yerine her zaman her şey hakkında tartışmaya başladık. Bununla yapamam. Ben aşk hastası bir genç değilim. 83 yaşındayım” dedi.

AYRILIK ARKADAŞI BULDU

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ayrılık açıklamasında bir kediye sarıldığı fotoğrafını paylaşan Jones, “Muhammed'i hiç özlemiyorum. Gittiğinde beni en çok sinirlendiren şey, o akşam yemeğim için planladığım tempuralı dövülmüş karideslerimi almasıydı. Kedim onun yerini aldı" dedi.