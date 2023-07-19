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Aralarındaki 46 yıllık yaş fark olay olmuştu! Kendisi 83, kocası 37 yaşındaydı... Ayrılık açıklaması geldi

19.07.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin fenomen This Morning (Bu Sabah) sabah programına konuk olduktan sonra 83 yaşındaki Iris Jones cinsel hayatı hakkındaki açık itiraflarla sunucular Holly Willoughby ve Phillip Schofield'ı bile şaşkına çevirmişti. Aralarındaki 46 yıllık yaş farkı TikTok’ta fenomen olmalarına yardımcı olan çift iki yıllık evliliklerini noktaladıklarını açıkladı. Jones, eşi Muhammed’in yerini bir kedinin aldığını söyleyerek ayrılığı sosyal medyadan duyurdu.

83 yaşındaki Iris Jones, Mısırlı eşi 37 yaşındaki Muhammed Ahmed Irbriham ile ilk olarak 2019 yılında Facebook üzerinden tanıştı. Ardındna ilişkilerine başlayan çift, Bu Sabah programında özel hayatlarına dair yaptıkları itiraflarla fenomene dönüştü. Aşklarını TikTok’tan yaptıklaır paylaşımlarla milyonlarca takipçiye ulaşan hesaplarında gösteren çift yıllarca aşkları için savaşmalarına rağmen ilk kez onuşmaya başlamasından 4 yıl sonra ayrılık kararı verdi.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

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Jones, ayrılık kararının aralarındaki tartışmaların sayısının ve şiddetinin artması üzerine alındığını söyledi. Closer’a konuşan Jones, “Benden 46 yaş küçük birine aşık olmayı düşünmüyordum ama aşık oldum. Muhammed’le ilgili her şeye bayıldım. Ama zor bir iş haline geldi. Eskiden harika bir seks hayatımız vardı ama sonra sevişmek yerine her zaman her şey hakkında tartışmaya başladık. Bununla yapamam. Ben aşk hastası bir genç değilim. 83 yaşındayım” dedi.

AYRILIK ARKADAŞI BULDU

kedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ayrılık açıklamasında bir kediye sarıldığı fotoğrafını paylaşan Jones, “Muhammed'i hiç özlemiyorum. Gittiğinde beni en çok sinirlendiren şey, o akşam yemeğim için planladığım tempuralı dövülmüş karideslerimi almasıydı. Kedim onun yerini aldı" dedi.

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