Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Erdo\u011fan'\u0131n Ceenbekov ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel konular ele al\u0131nd\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ceviz suyunun mucizesiPARTNER D\u00fcnyay\u0131 a\u011flatan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! 3 y\u0131l \u00f6nce \u00f6len k\u0131z\u0131yla bulu\u015ftuSon se\u00e7im anketinde dikkat \u00e7eken sonu\u00e7lar! Davuto\u011flu ve Babacan...