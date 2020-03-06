Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n 09 Mart 2020 Pazartesi tarihinde Bel\u00e7ika'ya g\u00fcn\u00fcbirlik bir ziyaret ger\u00e7ekle\u015ftirmesi \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir" denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Tarlada buldu\u011fu g\u00f6k ta\u015f\u0131n\u0131 sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kard\u0131Erdo\u011fan'dan kritik g\u00f6r\u00fc\u015fmeAt kestanesi faydalar\u0131 nelerdir? Tam bir \u015fifa kayna\u011f\u0131!