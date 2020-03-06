HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2020 22:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart Pazartesi günü Belçika'ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 09 Mart 2020 Pazartesi tarihinde Belçika'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Erdoğan'dan kritik görüşmeErdoğan'dan kritik görüşme
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

Tramvayda dehşet! Vücudunu keserek kanıyla yazdı

Tramvayda dehşet! Vücudunu keserek kanıyla yazdı

'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki ateşkes sonrası ilk açıklama

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den emzirme pozu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den emzirme pozu

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andrej Plenkovic ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Son dakika! Bahçeli'den 'Moskova Zirvesi' yorumu

Bahçeli'den 'Moskova Zirvesi' yorumu

Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi!

Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi!

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'dan açıklama

İstifası şoke etmişti! Sebebini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.