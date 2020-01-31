GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin genel merkezinde Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak.\n(Ankara\/11.00)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...PARTNER \u00dcnl\u00fc sunucudan olay yaratan payla\u015f\u0131m! Be\u011feni ya\u011fd\u0131Yard\u0131m paralar\u0131yla ilgili su\u00e7lamaya AFAD'dan cevap!