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İş yerinde de porno izliyoruz!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 22.03.2018 01:36 | Son Güncelleme

Sizce, kadınlar porno izler mi? Ya da şöyle soralım, erkekler mi, kadınlar mı daha çok porno izliyor? Porno ile ilgili yapılan araştırmalar bu konuda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırmalara göre internet sitelerinin yüzde 10’undan fazlası pornografik içerikli. Kadınların porno izleme oranı da hiç de az değil. Kadınlar romantizm ve seksin birleştiği erotik öyküleri, erkekler ise görsele dayanan porno sitelerini tercih ediyor.

İş yerinde de porno izliyoruz!

Porno izleme oranları tabi ki internetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da yükselişe geçti. Araştırmalara göre, aktif internet kullanıcılarının büyük bir kısmı porno sitelerini biliyor, zaman zaman ziyaret ediyor. İnternet trafiğinin %80’ini porno filmlerin oluşturduğu da kabul edilir bir gerçek.

Kadınlar yalnızken izlemeyi seviyor

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, porno endüstrisinin dünya çapındaki gelirinin 60 milyar dolardan fazla olduğu belirlenirken, şu soru akla geliyor. Peki, kadın kullanıcılar bu dilimin neresinde? Denver Üniversitesi’nde yapılan diğer bir araştırmaya göre kadınların üçte biri yalnızken porno film izlemeyi tercih ediyor.

Kadınların erkekler kadar açık bir şekilde porno izlediğini söylemesi belki biraz daha zor. Bu bastırılma duygusu ve ayıplanma korkusu ile körüklenince saklanma ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Kadınlar ne tür aramalar yapıyor?

Araştırmalarda net şekilde ortaya çıkmıştır ki, kadınlar da porno izler ve internette erotik içerikli aramaları sanıldığından çok daha fazla yaparlar. Erkeklerden onları ayıran fark ise bu erotik içerikli aramaların daha farklı olmasıdır.

Örneğin, erkeklerin verileri izlendiğinde doğrudan görsele dayanan büyük porno siteleri listelerin en başındayken, kadınların aramalarında daha çok erotik öykülerin ve romantizm ile seksin bir arada olduğu içeriklerin yukarılarda olduğu görülür.

İş yerinde porno izleniyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin birçoğunun porno film izlediği doğru... Asıl şaşırtıcı olan ise kadınların durumu.

Erkeklerin yüzde 20'si, iş yerinde porno izlediklerini kabul ederken, kadınların da yüzde 13'ü bunu kabul ediyor.

İngiliz bulvar gazetesi The Sun'ın yaptığı araştırmaya göre her 10 erkekten 9'u televizyonda pornografik görüntüler izlemeye ilgi duyuyor. Ancak kadınların durumu daha ilginç. Kadınların yüzde 66'sı da televizyonda erotik filmler izliyor.

Porno film izleyenlerin üçte birinin yaş aralığı 18-25 arasında değişiyor. Porno film izleyen erkeklerin yüzde 22'sinin yaş aralığı da 26-35 arasında.

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Anahtar Kelimeler:
porno erotik film

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