İş yerinde de porno izliyoruz!

Porno izleme oranları tabi ki internetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha da yükselişe geçti. Araştırmalara göre, aktif internet kullanıcılarının büyük bir kısmı porno sitelerini biliyor, zaman zaman ziyaret ediyor. İnternet trafiğinin %80’ini porno filmlerin oluşturduğu da kabul edilir bir gerçek.

Kadınlar yalnızken izlemeyi seviyor

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, porno endüstrisinin dünya çapındaki gelirinin 60 milyar dolardan fazla olduğu belirlenirken, şu soru akla geliyor. Peki, kadın kullanıcılar bu dilimin neresinde? Denver Üniversitesi’nde yapılan diğer bir araştırmaya göre kadınların üçte biri yalnızken porno film izlemeyi tercih ediyor.

Kadınların erkekler kadar açık bir şekilde porno izlediğini söylemesi belki biraz daha zor. Bu bastırılma duygusu ve ayıplanma korkusu ile körüklenince saklanma ihtiyacını da beraberinde getiriyor.

Kadınlar ne tür aramalar yapıyor?

Araştırmalarda net şekilde ortaya çıkmıştır ki, kadınlar da porno izler ve internette erotik içerikli aramaları sanıldığından çok daha fazla yaparlar. Erkeklerden onları ayıran fark ise bu erotik içerikli aramaların daha farklı olmasıdır.