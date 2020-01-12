Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Merkel ile yapt\u0131\u011f\u0131 telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, Libya'daki geli\u015fmeler ve b\u00f6lgesel konular ele al\u0131nd\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Do\u011fu Karadeniz i\u00e7in korkutan deprem a\u00e7\u0131klamas\u0131Erdo\u011fan, \u00dcmm\u00fc G\u00fcls\u00fcm Gen\u00e7'le canl\u0131 yay\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcKars\u2019ta so\u011fuk hava yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131