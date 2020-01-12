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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

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