Minik dostlarınızın ihtiyaçlarını tamamlamanın şimdi tam zamanı! Evcil hayvan ürünlerinde %40'a varan indirim

Evcil hayvanlar yaşamımıza sevgi, heyecan ve neşe getiren en değerli varlıklar. Onlar sadakat ve dostluk kaynağı olduğu kadar sorumluluklarımızın da bir parçası. Evcil hayvanlarımıza iyi bakabilmenin ve onların mutlu, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olan eşyaları temin etmek büyük önem taşıyor. Kuru ve yaş mama, su ve yemek kapları, taşıma çantaları, tasmalar, oyuncaklar, tımar malzemeleri gibi çeşitli ürünler onların ihtiyaçlarını karşılamak için vazgeçilmez. Kısa süreliğine birçok farklı evcil hayvan ürününde %40'a varan indirimler başladı. Bu indirimlerle sevimli dostlarınızın ihtiyaçlarını karşılayabilir, onları mutlu edebilirsiniz. Sizin için indirimli ürünleri seçtik. İşte detaylar!

1. Orion 54 0.85L Mama Kabı

Orion 54 0.85L Mama Kabı evcil hayvanınızın beslenme deneyimini daha pratik ve kullanışlı hale getiren bir ürün. Bu mama kabı dayanıklı ve kaliteli malzemeden üretiliyor ve uzun süreli kullanım için tasarlanmış. 0.85 litrelik geniş hacmi yeterli miktarda mama veya su tutabilme kapasitesine sahip böylece evcil hayvanınız hiçbir zaman açlık veya susuzluk hissiyle karşılaşmaz. Ayrıca kaymaz tabanı sayesinde dengeli bir şekilde durur ve evcil hayvanınızın mama veya suyu dağıtmasını önler. Kolayca temizlenebilir olduğu için hijyenik ve sağlıklı bir kullanım sunar. Orion 54 0.85L Mama Kabı şık ve minimal tasarımıyla dekorasyonunuza uyum sağlar ve mutfak veya oturma odası gibi herhangi bir ortamda rahatlıkla kullanılabilir. Evcil hayvanınızın beslenmesi için kullanışlı bir çözüm sağlayarak sizin ve evcil hayvanınızın hayatını kolaylaştırır.

2. Gimcat Soft Snacks Salmon & Parsley Tahılsız Kedi Ödülü

Gimcat Soft Snacks Salmon & Parsley kedinizin damak zevkine hitap eden ve ona sağlık dolu bir ödül sunan özel bir kedi maması. İçeriğindeki taze somon ve maydanoz lezzet ve besleyicilik konusunda birleşerek kedinizin sevgisini kazanacak. Tahılsız formülüyle sindirim sistemini desteklerken yüksek protein içeriği kedinizin kas yapısını güçlendirir. Ayrıca içerdiği omega-3 yağ asitleri tüy ve deri sağlığını korurken sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlarla da zenginleştirilmiştir. Gimcat Soft Snacks Salmon & Parsley kedinize sağlık dolu bir ödül sunarak hem onun mutluluğunu arttırırken hem de benzersiz bir lezzet deneyimi yaşamanızı sağlar.

3. BestPet Delicious Balıklı Kuru Köpek Maması

BestPet Delicious Balıklı Kuru Köpek Maması yüksek kaliteli ve besleyici balık proteinleriyle zenginleştirilmiştir. Balık köpeğinizin güçlü kas gelişimi için önemli bir protein kaynağıdır ve aynı zamanda Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olup sağlıklı bir cilt ve parlak tüylerin korunmasında yardımcı olur. Ayrıca içerdiği sağlıklı karbonhidratlar ve vitaminler, enerji sağlamaya ve köpeğinizin genel sağlık ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Bu özel formülasyon ayrıca sindirim sağlığını destekleyen prebiyotikler içerir ve bağırsak fonksiyonlarını düzenler. BestPet Delicious Balıklı Kuru Köpek Maması lezzetli ve besleyici bir beslenme sunarak köpeğinizin enerjisini ve yaşam kalitesini artırırken sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunur. Bu mama köpeğinizin mutluluğu ve sağlığı için en iyi seçeneklerden biridir.

4. Ever Clean Multicrystal Kedi Kumu

Ever Clean Multicrystal Kedi Kumu kedinizin tuvalet temizliğini daha kolay ve etkili hale getiren bir kum seçeneği. Bu özel formülasyon benzersiz kristal tanelerden oluşan bir yapıya sahip ve koku kontrolü konusunda mükemmel performans sergiliyor. Kristal taneler idrarın anında emilimini sağlıyor ve nemi kilitliyor böylece tuvaletin temiz ve kuru kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda koku moleküllerini hızla yok ederek taze ve ferah bir ortam oluşturuyor. Clump Free teknolojisi sayesinde bu kedi kumu topaklaşma yapmadan idrarı tespit eder ve emiliyor bu da kumun daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor. Ayrıca toz oluşturmadan kolay bir şekilde temizleniyor. Ever Clean Multicrystal Kedi Kumu kaliteli ve etkili bir kum seçeneği olarak kedinizin tuvalet deneyimini daha rahat ve hijyenik hale getirirken sizin de yaşamınızı daha kolaylaştırıyor.

5. Trixie Pet Taşıma Çantası XS-S 37x34x55 cm Açık Gri-Açık Lila

Trixie Pet Taşıma Çantası XS-S sevimli dostunuzu güvenli bir şekilde taşımanız için tasarlanmış pratik ve şık bir ürün. 37x34x55 cm boyutlarıyla küçük ve orta boy evcil hayvanlarınızın rahatlıkla sığdığı geniş bir alan sunar. Açık gri ve açık lila renkleriyle tarzınızı yansıtan bir seçim yapmanıza imkan tanır. Güvenlik için sağlam bir yapıya sahip olan taşıma çantası dayanıklı malzemelerinden dolayı uzun ömürlüdür. Havalandırma pencereleri sayesinde evcil hayvanınızın rahat bir şekilde soluk almasını sağlar. Ayrıca taşıma sırasında kolay taşıma için omuz askısı ve taşıma sapı üzerinde bulunan ekstra cep aksesuarlarınızı düzenli bir şekilde saklama imkanı sunar. Trixie Pet Taşıma Çantası XS-S evcil hayvanınızı güvende ve konforlu bir şekilde taşıyarak seyahatlerinizde ve veteriner ziyaretlerinde size yardımcı olacak şık bir aksesuardır.

6. Prochoice Yetişkin Kedi Somon ve Ciğerli Yaş Mama 85 Gr 24 Adet

Prochoice Yetişkin Kedi Somon ve Ciğerli Yaş Mama kedinizin sağlığını ve beslenmesini desteklemek için özel olarak formüle edilmiş bir mükemmel mama seçeneği. Bu lezzetli yaş mama yüksek kaliteli somon ve ciğer gibi protein kaynakları ile beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere zenginleştiriliyor. Protein, kas gelişimi ve enerji sağlama açısından kritik öneme sahip bu yüzden kedinizin sağlıklı ve aktif kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu mama Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bakımından zengin olup sağlıklı tüylerin ve bir parça parlıklı cilde sahip olmasını destekler. Ayrıca içeriğindeki vitamin ve mineral bakımından zengin olan bu yaş mama bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığını destekler. Prochoice Yetişkin Kedi Somon ve Ciğerli Yaş Mama lezzetli ve sağlıklı bir beslenme sunarak kedinizin enerjisini ve mutluluğunu artırırken ona sağlıklı bir yaşam tarzı sağlar.

7. Brit Care Sensitive Kuru Kedi Maması

Brit Care Sensitive Kuru Kedi Maması hassas sindirim sistemine sahip kediler için özel olarak formüle edilmiş bir üstün kaliteli mama. Bu mama sindirim sorunlarına eğilimli olan kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere zenginleştirilmiş bir içeriğe sahip. Özel olarak seçilmiş yüksek kaliteli protein kaynakları ve sindirimi kolay sağlıklı karbonhidratlar içerir. Sindirim sağlığını destekleyen prebiyotikler ve probiyotikler içerirken sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olur ve sindirim sistemini dengelemeye katkı sağlar. Ayrıca magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi vücut fonksiyonları için önemli mineral ve vitaminler açısından zengin. Bu yüksek kaliteli ve özel formülasyonlu mama hassas sindirim sistemine sahip kedilerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları besinleri dengeli bir şekilde sunar.

8. Enjoy Tavuk Etli Yetişkin Köpek Maması 10 kg

Enjoy Tavuk Etli Yetişkin Köpek Maması yüksek kaliteli tavuk eti ile protein açısından zenginleştirilmiştir. Protein köpeğinizin kas gelişimini desteklerken enerji sağlamak için de önemli bir kaynak. Ayrıca içerdiği sağlıklı karbonhidratlar ve lifler sindirim sistemini destekler ve sağlıklı bir bağırsak fonksiyonunu teşvik eder. Bu özel formülasyon ayrıca Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir ve köpeğinizin cildinin sağlıklı olmasını ve tüylerinin parlak ve pürüzsüz olmasını destekler. Ayrıca bu mamada yer alan vitaminler ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendirir ve köpeğinizin genel sağlığını destekler. Enjoy Tavuk Etli Yetişkin Köpek Maması lezzetli bir beslenme sunarak köpeğinizin enerjisini artırırken ona sağlıklı bir yaşam tarzı sağlar. Köpeğinizin mutluluğunu ve sağlığını korumak için ideal bir seçenektir.

9. Reflex Plus Tavuklu Kısır Kedi Maması

Reflex Plus Tavuklu Kısır Kedi Maması içerdiği yüksek kaliteli tavuk eti ile kedinizin ihtiyaç duyduğu proteinleri sağlayarak kas yapısını güçlendirir. Aynı zamanda kısırlaştırılmış kedilerin kilo kontrolünü destekleyen bu mama yağ ve kalori miktarını optimum seviyede tutar. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineral kaynakları bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini düzenler. Ayrıca mama içinde bulunan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri kedinizin deri ve tüy sağlığını destekler. Reflex Plus Tavuklu Kısır Kedi Maması kedinizin enerjik ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak için formüle edilmiş bütünleşik bir besindir.

10. Zee. Dog Ella Göğüs Tasması XS

Zee.Dog Ella Göğüs Tasması XS sevimli dostunuzun rahatlığını ve tarzını bir araya getiren şık bir aksesuar. Elle tutulur bir özgünlüğe sahip olan tasarımı,her adımda göz alıcı bir görünüm sunuyor. Yüksek kaliteli naylon malzemesi sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü. Ayarlanabilir boyutuyla XS bedene uyum sağlıyor ve sevimli dostunuzun rahat bir şekilde hareket etmesine destek oluyor. Güvenliğini ön planda tutan tasarımda yüksek kaliteli metal tokalar kullanılmış. Ella Göğüs Tasması XS sevimli dostunuzun stilini yansıtırken ona güvenli ve konforlu bir deneyim sunan bir aksesuar.

Bu içerik 21 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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