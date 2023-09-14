Spor giyim tutkunlarının favori markalarından adidas'ın ayakkabıdan eşofmana indirimli ürünleri!

Amazon'dan spor tarz tutkunlarını sevindirecek kampanyası başladı! 4-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kampanyadan yararlanarak tarzınıza yeni ve farklı dokunuşlar yapabilirsiniz. Spor ayakkabıdan taytlara, eşofman takımlarından tişörtlere kadar birçok adidas ürününü inceleyip alışverişinizi şekillendirmeye ne dersiniz? Tarzınıza uygun en güzel kıyafetlere en uygun fiyatlarla ulaşma zamanı!

1. Bağcıklı kullanışlı tasarım: adidas GALAXY Q Ayakkabı Erkek

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Günlük hayatta ve spor yaparken kullanabileceğiniz konforlu bir ayakkabı ararken adidas GALAXY Q Ayakkabı Erkek modeliyle karşılaşabilirsiniz. Bağcıklı şekilde tasarlanan ayakkabının nefes alabilen file detay ve Cloudfoam orta tabanı ayak sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor. %50 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen ayakkabı sayesinde gün boyu rahat hareket edebilir, konforun tadını çıkarabilirsiniz.

2. Geri dönüştürülmüş kaliteli malzeme: adidas ENT22 POLO Polo Tişört Erkek

Her zaman spor tarzda kıyafetlerle şıklığınızı tamamlamayı tercih ediyorsanız adidas ENT22 POLO Polo Tişört Erkek modelini de gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Polo yakalı şık tasarımlı tişörtü günlük olarak rahatlıkla giyebilirsiniz. Tişört, %100 geri dönüştürülmüş polyester dokuma kumaştan üretilmiş. Ürünün nemi uzaklaştıran yapısı özellikle yaz aylarında gün boyunca terleme sorunu yaşamadan rahat edebilmenize yardımcı olur.

3. Özel EVA dış taban: adidas ADILETTE AQUAUY Unisex Terlik

Ayakkabı dolabınıza rahat bir terlik ekleyebilmek için araştırma yapıyorsanız adidas ADILETTE AQUAUY Unisex Terlik'le karşılaşabilirsiniz. Hem kadınlar hem erkekler için üretilen terlik, özel EVA kaplamasıyla öne çıkıyor. Yumuşak yapılı tabanı sayesindeyse gün boyu ayaklarınızın ağrımasından korkmadan bu terlikle gezebilirsiniz. Tarzınıza ve kombininize göre terliği çoraplarla da kombinleyerek giyebilir ve tarz bir görünüm yakalayabilirsiniz.

4. Şık ve modern tasarım: adidas W SML FIT LS Tişört Kadın

adidas W SML FIT LS Tişört Kadın, spor şık kombinlerin olmazsa olmaz parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. Crop tarzı tişörtler giymeyi seven hanımların tercihi olan bu ürünü isterseniz günlük kombinlerinizde isterseniz de spor antrenmanlarınızda kullanabilirsiniz. Yumuşak dokusu ve nefes alabilen yapısıyla beğenilen uzun kollu tişörtü dört mevsim giyebilirsiniz. Dar kesim crop hem taytlar hem jean pantolonlarla son derece şık görünmenizi sağlayacak!

5. Rahat ve konforlu model: adidas W 3S TP TRIC Eşofman Altı Kadın

Spor şıklığı en iyi şekilde temsil eden ürünlerden biri olan adidas W 3S TP TRIC Eşofman Altı Kadın modelini günün istediğiniz bölümünde giyebilir ve konforunun keyfini sürebilirsiniz. Kadınlar için tasarlanan eşofman altının gerek renk uyumu gerekse de duruşu kullanıcılar tarafından beğeni topluyor. Dar kesime sahip paçaları lastikle tamamlanan ürünü hem spor yaparken hem günlük hayatta giyebilirsiniz.

6. Şık, minimal ve kullanışlı: adidas Daily Wb Bel Çantası

adidas Daily Wb Bel Çantası'yla günlük kombinlerinize şık bir dokunuş yapabilirsiniz. Hem kadınlar hem erkekler için tasarlanan bel çantası, son derece modern ve sportif bir tasarıma sahip! Ürünün iç hacminin de yeterli oranda geniş olması kişisel ve önemli eşyalarınızı rahat şekilde yerleştirebilmenize imkân tanıyor. Bel çantasının kemerinin ayarlanabilir özellikte olmasıysa kullanım açısından önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

7. Serin havalarda sportif şıklığı yakalayın: adidas M 3S Ft Tt Ts Erkek Eşofman Takımı

adidas M 3S Ft Tt Ts Erkek Eşofman Takımı'nın modern ve klasik tarzından yardım alarak spor şıklığı en iyi şekilde öne çıkarabilirsiniz. Siyah ve beyazın mükemmel uyumuyla tasarlanan eşofman takımını isterseniz birlikte isterseniz de ayrı ayrı kombinleyebilirsiniz. Pamuk ile geri dönüştürülmüş polyester Fransız havlu kumaş karışımından üretilen bu takıma sonbahar kış kombinlerinizde yer verebilirsiniz.

8. Yumuşak örgü: adidas TIRO L WOOLIE

Kış aylarında başınızın sürekli üşümesinden şikayetçiyseniz bu sorunu adidas TIRO L WOOLIE ile kolayca çözüme ulaştırabilirsiniz. Belirli oranda geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlanan yumuşak yapılı örgü bereyi hem kadınlar hem erkekler kullanabilir. Bereyi tercihinize göre düz olarak veya kenarlarını kıvırarak takabilirsiniz. Yüksek kaliteye sahip bu ürünle hem üşümekten kurtulabilir hem tarz görünebilirsiniz.

9. Terletmeyen özel kumaş: adidas TR-ES+ BL SHORT Şort Erkek

adidas TR-ES+ BL SHORT Şort Erkek, gerek dikkat çeken rengi gerekse de konforlu yapısıyla spor tarzda giyinenlerin vazgeçilmezi olmaya aday! Nefes alabilen kumaşı sayesinde terlemenizi önleyen şortla yoğun tempolu antrenmanlarınızı da rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Üründe bulunan fermuarlı cepse telefon, anahtarlık ve cüzdan gibi kişisel eşyalarınızı güvenli şekilde taşıyabilmenize avantaj sağlıyor.

10. Yüksek bel konforu: adidas W 3S HW LG Tayt Kadın

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Şık görünmenin yanında rahat edebilmeyi de önemseyen hanımlar, gardıroplarında genellikle taytlara yer verirler. Siz de bu düşüncedeyseniz kalitesiyle ve modern tasarımıyla öne çıkan adidas W 3S HW LG Tayt Kadın modelini sipariş edebilirsiniz. Pamuk ve elastan süprem kumaş karışımıyla hazırlanan taytın hem yumuşak dokusuna hem konforlu yapısına hayran kalacaksınız!