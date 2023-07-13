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Armani, Kiko, Lancome, YSL... Parfümden maskaraya %40'a varan indirim

13.07.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lancome'dan Yves Saint Laurent'e, Armani'den Kiko'ya dünyaca ünlü kişisel bakım ve kozmetik markalarında yaz indirimleri başladı. Parfümden şampuana, maskaradan ruja her ihtiyaca uygun ürünlere %40'a varan indirimlerle sahip olmak için acele edin, işte detaylar!

Armani, Kiko, Lancome, YSL... Parfümden maskaraya %40'a varan indirim

Yaz aylarında güneşin de etkisiyle cildimiz daha fazla neme ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yazın cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak, her zamankinden daha önemli bir hal alıyor. Siz de cilt bakım rutininizi bu yaz da aksatmadan sürdürmek ve cildinizin ışıltısını korumak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Dünyaca ünlü markaların kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini keşfedebilir, %40'a varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. İşte, sizin için seçtiğimiz indirimdeki markalar!

Kiko Milano'da seçili ürünlerde %40'a varan yaz indirimi

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Yves Saint Laurent ürünlerinde %35'e varan indirim

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Armani Beauty'de %30'a varan indirim

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Lancome'un tüm ürünlerinde kısa süreliğine net %25 indirim

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Kiehl's setlerinde tanışma indirimine ek ekstra fırsatlar

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