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Ece Erken 'işimi elimden aldı' diyerek ifşa etti! Esra Erol ve Fikret Orman iddiası şoke etti! 'Karakter meselesi...'

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Ece Erken bu defa 'Gel Konuşalım' canlı yayınındaki itiraflarıyla dikkat çekti. Erken, Esra Erol ve Fikret Orman hakkındaki iddialarıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Ece Erken 'işimi elimden aldı' diyerek ifşa etti! Esra Erol ve Fikret Orman iddiası şoke etti! 'Karakter meselesi...'
Öznur Yaslı İkier

Her açıklaması, her itirafı olay olan ünlü isim Ece Erken bu defa 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınındaki itiraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Erken 'Fikret Orman'ın bana yaptığı... Hemen açıklıyorum' diyerek peş peşe itiraflarda bulundu. Erken, Orman'ın kendisine Beşiktaş'ın özel gecesi için sunuculuk teklif ettiğini ve daha sonra o geceyi Esra Erol'un sunduğunu anlattı.

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'AÇIKLAMA BİLE YAPMADI'

Ece Erken; 'Eymen'in doğum gününde Esra Erol ile Fikret Orman'ı tanıştırdım. Bir anda o geceyi Esra sundu. Bana haber bile verilmedi. Ben o geceyi boş bırakmıştım. Benim kadar da fanatik Beşiktaşlı birine sundurmadı. Açıklama bile yapmadı. Bu karakter meselesi...' diyerek isyan etti.

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Ece Erken'in program partneri Nur Tuğba Namlı ise bu duydukları karşısında 'Nasıl haber vermedi?' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Mynet'in Sesi
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Ece Erken
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