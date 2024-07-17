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  4. Promil sınırını aşınca ehliyetini kaptırmıştı... Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yeni aracı için kesinin ağzını açtı! Değeri dudak uçuklattı

Promil sınırını aşınca ehliyetini kaptırmıştı... Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yeni aracı için kesinin ağzını açtı! Değeri dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 12:17
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Show Tv'nin büyük bir ilgiyle izlenen ve her bölümüyle reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteri ile büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde alkollüyle direksiyon başına geçmiş ve promil sınırını aşınca ehliyetini kaptırmıştı. Ünlü oyuncu o aracını satıp kendisine yeni bir otomobil satın aldı. Türkoğlu'nun yeni aracının değeri dudak uçuklattı.

Promil sınırını aşınca ehliyetini kaptırmıştı... Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu yeni aracı için kesinin ağzını açtı! Değeri dudak uçuklattı

MYNET- Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde alkollüyle direksiyon başına geçmiş ve çevirmeye takılmıştı.

Promil sınırını aştığı ortaya çıkan Türkoğlu'nun ehliyetine 6 aylığına el konulmuştu. Ünlü oyuncu bu olayın ardından eski aracını sattı.

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YENİ OYUNCUNUN DEĞERİ...

Kendisine yeni bir otomobil alan Sıla Türkoğlu kesenin ağzını açtı. Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre Türkoğlu, 3 milyon 500 bin liraya Mercedes aldı.

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Ancak güzel oyuncunun lüks aracı, ehliyeti geri gelene kadar 4 ay daha otoparkta bekleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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