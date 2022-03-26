Serel Yereli çimlere uzanıp frikik verdi! Cesur pozu olay oldu: "Bu yorumları görsem Instagram'ı silerim"

Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan jartiyerli pozlarının ardından havuzda poz veren Serel Yereli, paylaşımına "Senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" notunu düşmüştü. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı, son olarak çektiği klip ile konuşulmuştu.

ÇİÇEKLİ ELBİSESİYLE ÇİMLERE UZANIP FRİKİK VERDİ!

Son şarkısının cinsellik üzerine olduğunu söyleyen Serel Yereli, yaşamını İngiltere'de sürdürürken paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor.

Bodrum Masalı isimli dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşmuş olan Serel Yereli daha sonra sesini değerlendirmek isteyip Londra'ya yerleşmişti.

Yereli'den gelen dekolteli ve cesur paylaşım nefes kesti. Takipçilerinden çokça yorum ve beğeni aldığı görülen Serel Yereli, bu kez çiçekli elbisesiyle çimlere uzanıp frikik verdiği bir pozunu paylaştı.

"PEYNİR HELVASI GİBİSİN"

Yorum yağmuruna tutulan ünlü isim için "Peynir helvası gibisin", "Su perisi" gibi yorumlar geldi. Bir takipçisi ise "Şahsen Serel olup bu yorumları görsem Instagram'ı silerim" yorumunda bulundu.

ALEYNA TİLKİ'DEN YORUM GELDİ!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den de "Prensesim" şeklinde yorum geldi.

İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



