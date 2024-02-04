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  4. Demi Rose sere serpe uzanıp kitap okudu! O halleri sosyal medyayı salladı

Demi Rose sere serpe uzanıp kitap okudu! O halleri sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose hayranlarına verdiği tavsiyelerle ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık kıvrımlarını sergileyen model bu sefer de yarı çıplak kitap okudu. Rose kıvrımlarını nasıl koruduğunu anlatarak dikkat çekmişti.

Demi Rose, bugüne kadarki en dekolteli kıyafetleriyle poz vermekten geri durmuyor. Vücudunu sergilemekten çekinmeyen 28 yaşındaki fenomen bu seferde çimenlere sere serpe uzanıp kitap okudu.


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Sosyal medya fenomeni göğüslerini yapraklarla kapatarak yarı çıplak halde olduğu anları paylaşmaktan yine çekinmedi.

Kıvrımları konusunda yediği en yağlı yiyeceklerin fındık olduğunu söyleyen Rose "Elimden geldiğince sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Seyahat etmek zor, dünyayı dolaşıyorum ama rutinimi sürdürmeye çalışıyorum" demişti.

"Herkes benim tanıdıkları en sağlıklı insan olduğumu söylüyor" diyen Demi Rose "Yiyeceğim en yağlı şey fındık ve fıstık ezmesidir. Figürüm çok hızlı kilo alıyor. Yediğim her kötü şeye vücudum alışmıyor ve kilo alıyor" dedi.

Demi Rose 2016 yılında Kylie Jenner'ın eski rapçisi Tyga ile romantik bir bağ kurmasıyla şöhrete kavuştu ve ardından küresel bir yıldız oldu.

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Demi Rose sosyal medya dekolte yaşında
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