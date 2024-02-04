Demi Rose sere serpe uzanıp kitap okudu! O halleri sosyal medyayı salladı

"Herkes benim tanıdıkları en sağlıklı insan olduğumu söylüyor" diyen Demi Rose "Yiyeceğim en yağlı şey fındık ve fıstık ezmesidir. Figürüm çok hızlı kilo alıyor. Yediğim her kötü şeye vücudum alışmıyor ve kilo alıyor" dedi.