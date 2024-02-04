Demi Rose sere serpe uzanıp kitap okudu! O halleri sosyal medyayı salladı

Demi Rose, bugüne kadarki en dekolteli kıyafetleriyle poz vermekten geri durmuyor. Vücudunu sergilemekten çekinmeyen 28 yaşındaki fenomen bu seferde çimenlere sere serpe uzanıp kitap okudu.
Sosyal medya fenomeni göğüslerini yapraklarla kapatarak yarı çıplak halde olduğu anları paylaşmaktan yine çekinmedi.
Kıvrımları konusunda yediği en yağlı yiyeceklerin fındık olduğunu söyleyen Rose "Elimden geldiğince sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Seyahat etmek zor, dünyayı dolaşıyorum ama rutinimi sürdürmeye çalışıyorum" demişti.
"Herkes benim tanıdıkları en sağlıklı insan olduğumu söylüyor" diyen Demi Rose "Yiyeceğim en yağlı şey fındık ve fıstık ezmesidir. Figürüm çok hızlı kilo alıyor. Yediğim her kötü şeye vücudum alışmıyor ve kilo alıyor" dedi.
Demi Rose 2016 yılında Kylie Jenner'ın eski rapçisi Tyga ile romantik bir bağ kurmasıyla şöhrete kavuştu ve ardından küresel bir yıldız oldu.