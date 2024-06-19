Leman Sam sevenlerini endişelendirdi! 'Sinirleri, kemiği kestiler'

Usta sanatçı Leman Sam, geçen aylarda omuriliğinden operasyon geçirdiğini ve iyileşmeye başlar başlamaz sahnelere döndüğünü dile getirdi.

Cihangir’de görüntülenen Sam, omuriliğinde çıkan kitlenin operasyonla alındığını belirtip, geçirdiği zorlu ameliyatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; usta sanatçı geçirdiği operasyon ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

' ESKİSİ GİBİ DANS EDEMİYORUM'

'Omurilikte bir kitle vardı, onu aldılar. Bazı yerleri etkiledi, sinirleri kestiler, kemiği kestiler onu alırken. Biraz geç iyileşiyorum. Yürüyorum ama eskisi gibi dans edemiyorum. Ameliyattan bir buçuk ay sonra bastonla çıktım sahneye, şimdi onu da attım. Başka türlü çürür insan, ihtiyarlarım sahneye çıkmazsam.'









