Hamilelikte 26. Hafta : 26 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim yolculuğumuz tüm hızıyla sürüyor ve her geçen hafta beni sana daha da yakınlaştırıyor. Artık 2. trimesteri bitirmene çok az kaldı, bir hafta kadar. Yani 3'te 2'si bitti diyebiliriz aslında. Peki 26 haftalık gebelik kaç aylık olur dersen şu anda 6. ayının içindesin cevabını verebilirim sana. Gebelikte Bebeğinizin 26. Hafta Gelişimi Gözlerim açılmaya başlıyor. İrisimde hala pigment oluşmadığı için göz rengim henüz belli değil. Hatta doğana kadar da belli olmayacak. Yavaş yavaş görme duyum gelişiyor, tabii burada görecek pek bir şey yok biraz sıkıcı ama olsun. İşitme ve görme duyum bu haftadan itibaren daha hassas olduğu için gürültülü veya bol ışıklı bir yere girdiğimiz zaman bunu anlayabilirim artık. Biliyor musun doğduğum zaman gözlerim bir yetişkinin gözlerinin %75’i büyüklüğünde olacak. Yani ben büyürken gözlerim de çok fazla değişiklik olmayacak büyüme anlamında. Bu hafta burun deliklerim de açılmaya başladı. Gelişen kaslarımı ve akciğerlerimi kullanarak nefes alma şansım var. Ama burada amniyotik kesenin içinde bulunduğumdan hava soluyamıyorum. Amniyotik sıvıyı soluyorum ve veriyorum. Alveol adı verilen akciğerlerin hava kesesi bu haftanın sonuna kadar gelişecek ve akciğer dokusunun birbirine yapışmasını önleyen bir madde salgılamaya başlayacak.

Üreme organlarım hızla gelişiyor. Eğer bir erkeksem testislerim scrotuma inmeye başladı, ama bu gelişimin tamamen bitmesi 2-3 ay kadar sürüyor. Bir kızsam da rahmim ve yumurtalıklarım yerlerine yerleşti. Tutma ve kavrama kabiliyetim çok yüksek. Bunu yeni doğan bir bebeğe parmağını uzattığın zaman fark etmişsindir anne. Kendisinden beklenilmeyecek derecede güçlü bir şekilde tutabilir parmağını. Ben de şu an bunun alıştırmalarını göbek bağım üzerinde yapıyorum. Ama göbek bağım çok sağlam merak etme. Artık cildime renk katmak için pigment üretimine başladım. Saçlarım veya kaşlarımda da hiç pigment yok. Ben doğana kadar yavaş yavaş oluşacak. Ancak koyu renk bir saçla doğarsam da sonradan rengi açılabilir veya doğumumda açık renk olan saçlarım sonradan koyulaşabilir. Yani bu kesin olan bir durum değil, büyüdükçe değişebilir. Bunların dışında 26 haftalık bebek yaşar mı diye de merak ettiğini biliyorum. Eğer bu hafta doğmuş olursam, iyi bir bakımla çok büyük ihtimalle hayatta kalabilirim.

26 Haftalık Bebek Hareketleri Artık farklı bir uyku düzenim var. Belirli saatlerde uyuyup uyanıyorum. Bazen çok aktif olabilir, tekme ve yumruklarımla seni rahatsız edebilirim, bazen de bakarsın sessizce uykuya dalmış olurum. Ama artık daha büyük ve güçlü bir bebek olduğum için ve buradaki yerim de biraz daraldığı için tekmelerimi daha sert hissedebilirsin. Umarım canını acıtmıyorumdur anne. Hamileliğin 26. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Her hafta gelişimimi heyecanla takip ediyorsun ve benimle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorsun biliyorum. Bu durumdan çok memnunum, ben şanslı bir bebeğim. O zaman 26 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç santimetredir? Sorusuyla başlayalım. Bu hafta itibariyle boyum 33 ile 35 cm arasında. Yani bir kabak boyutundayım diyebilirim. 26 haftalık gebelikte bebeğin kilosu nedir dersen 790 ile 850 gram arası bir kilodayım. 26 Haftalık Gebelik Görüntüsü Normalde bu hafta için prenatal bir kontrolün yok muhtemelen. Ama yine de bu hafta kontrole gidersen daha da büyümüş olduğumu görebilirsin. Derim hala kırışık olsa da ilerleyen zamanlarda kilo aldıkça ve derimin altında yağ depoladıkça bu durum değişecek. Doktor muhtemelen hangi pozisyonda durduğuma da bakacaktır. Ama tabii henüz doğum pozisyonunda değilim yani baş aşağı durmuyorum.

Ayrıca bu aralar kalp atışlarım çok hızlı. Doktorumuz bunu da söyleyecektir büyük ihtimalle. Gebeliğin 26. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Karnın git gide büyüyor anneciğim. Uterusundan göbek deliğine olan mesafe 6 cm’ye ulaştı ve pubik simfizinden de yaklaşık 26 cm ölçülüyor. Artık her hafta 1 cm büyüyecek karnın. Rahmin büyüdükçe sırt ağrıların ve varislerin de artacak maalesef. Uzanıp dinlendiğin zamanlarda sol tarafına yatman benim için en iyi dolaşımı sağlar, aynı zamanda şişlik problemlerin de biraz olsun hafifler. Bu aralar değişen hormonların ve büyüyen karnın sebebiyle cildin kuruyabilir ve çatlaklar oluşabilir. Cildini sürekli nemli tutmaya çalış. Çatlaklar için de özel olarak üretilmiş kremler var onlardan alabilirsin. En etkili ve kozmetik açıdan zararsız olanlarının hangisi olduğunu doktorumuzdan öğrenebilirsin. Ayrıca bol su içmen de vücudunun nem dengesini sağlamaya yardım eder. Bunların dışında arada sırada kendini çok bunalmış ve sıcak basmış gibi hissedebilirsin. Bunun sebebi amniyotik sıvının sıcaklığının senin vücut ısından daha fazla olması. Bu yüzden dışarı çıkarken çantanda bir yelpaze ve su bulundurman senin için iyi olabilir.

26. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu aralar baş ağrıların olabilir. Bunlar değişen hormonlarının etkisiyle oluyor ve doğum yaklaştıkça stres ve heyecan yapmanın da bunda payı var. Sakin olmaya ve sevdiğin şeyleri yapmaya odaklanmalısın. Ayrıca başın susuz kaldığın zamanlarda da ağrır, su içmeyi unutma lütfen. Maalesef büyük gün gelene kadar uykuların da giderek azalacak. Karnın büyüdüğü için doğru uyku pozisyonunu bulmakta zorlanabilirsin hem de sırt ve bel ağrıların uykuya dalmanı engelleyebilir. Eğer şimdiye kadar almadıysan hamileler için üretilmiş yastıklardan alarak geceleri daha rahat uyuyabilirsin. Ağrıların içinse yatmadan önce ılık bir duş alıp yatman iyi olur anneciğim. Gebelik Boyunca Sizi Rahat Ettirecek Uyku Pozisyonları: Hamilelikte Uyku Pozisyonları Rehberi Kan basıncın hamileliğinin bu haftasında biraz artabilir. Ancak doktorumuz fazla yüksek olduğunu düşünüyorsa yakından takip etmek isteyebilir. Bunun nedeni gebelik zehirlenmesi olarak bilinen ve tansiyona bağlı olan preeklampsinin belirtilerinden biri olması. Ama tabii ki preeklampsinin tek belirtisi bu değil. O yüzden böyle bir şey varsa da hemen endişelenme, doktor gerekli olanı zaten yapacaktır.

Gebelik Zehirlenmesi İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin: Gebelik Zehirlenmesi Rehberi Bu haftadan itibaren vücudunda hafif bir şişme olabilir, bunu ellerinde ve ayaklarında gözlemleyebilirsin. Bu normal bir durumdur, hemen hemen her hamilenin yaşadığı bir şeydir. Ancak ani ve aşırı şişme de aynı kan basıncı gibi preeklampsinin belirtilerindendir. O yüzden şişmenin anormal seviyede olduğunu düşünüyorsan ya da emin olamıyorsan bunu da doktorumuza bildirebilirsin. Önümüzdeki günlerde vajinal akıntıların artabilir. Bunun sebebi değişen hormonların, büyüyen vajina duvarına yaptığı etki olarak yorumlanır. Beyaz ya da hafif sarımsı ve kokusuz bir akıntıysa endişeye kapılmana gerek yok anneciğim bu normal. Artarsa eğer ped kullanabilirsin. Ancak yeşil, kahverengi gibi bir renge sahipse ya da ağır bir kokusu varsa enfeksiyon vb. bir durum olabilir, o zaman doktorumuza haber vermelisin. Gebeliğin 26. Haftasında Beslenme 2.trimesterin sonuna geliyoruz yani hamileliğinin üçte ikisi bitmek üzere anneciğim. Şimdiye kadar çok iyi gidiyorsun gerçekten. Son haftaya kadar sağlıklı ve düzenli beslenmeye devam etmelisin. Ama bununla ilgili 26 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı gibi aklına takılan sorular olabilir. Bugüne kadar toplamda 7,5 ile 9 kilo arası aldıysan bu normaldir. Tabii hamileliğine ortalama bir kiloda başladıysan. Ortalamanın altında bir kiloda başladıysan 9 ile 11 kilo arası alman daha iyi olur.

Gebelik Süreci Boyunca Hangi Dönemde Kaç Kilo Almak Normal?: Hamilelikte Kilo Alımı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler Yapılan araştırmalara göre hamilelik döneminde düzenli olarak balık tüketen anne adaylarının erken doğum problemi yaşama risklerinin daha düşük olduğu görülmüş. Balık omega-3 bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda demir, çinko ve B vitamini de içerir. Somon balığı, hamsi, uskumru ve sardalye bol miktarda omega-3 içeren balık çeşitleridir. Ancak uskumruyu, cıva içerdiği için tüketmemeye çalışman daha iyi olur. Eğer balık yiyemiyorsan ceviz, semizotu, Brüksel lahanası, fasulye ve nohut gibi besinlerden bunu karşılayabileceğin gibi omega-3 içeren tabletlerden de kullanabilirsin. Yiyecekleri buharda pişirmek, haşlamak ya da fırında pişirmek sadece hamilelik döneminde değil her zaman daha sağlıklıdır. Özellikle sebzeleri buharda pişirmen vitamin ve minerallerinin kaybolmamasını sağlar. Sebzelerin çok pişip yumuşamaları besin değerlerini kaybetmelerine neden olur. Ayrıca yemeklerini her zaman az miktarda pişirerek tazeyken tüketmen daha faydalı olur çünkü yemek her ısıtıldığında besin değeri biraz daha düşer.

Yemeklerden sonra çay veya kahve içmek istiyorsan bunu yemeği yedikten en az 30 dakika sonra yapmalısın çünkü çay ve kahve içerdikleri tanen maddesinden ötürü besinlerden aldığın demiri absorbe eder ve vücudun özümsemesini engeller. Zaten hamileliğin boyunca çay ve kahveyi olabildiğince az miktarda tüketmen gerektiğini biliyorsun anneciğim. Özellikle de kahveyi. Bu hafta ve önümüzdeki birkaç hafta benim kemik gelişimim için çok önemli anne. Bu nedenle kalsiyum ve D vitamini alımına dikkat etmelisin. Günde yaklaşık 1000 mg kalsiyum almalısın. Balık, ciğer ve yumurta (sarısı) gibi bazı gıdalar D vitamini içerir ancak çoğu gıdada D vitamini bulunmaz, çünkü bu aslında bir vitamin değil hormondur ve aslen güneş ışığından alınması gerekir. Kalsiyum içinse süt, yoğurt ve diğer süt ürünleri, badem, ıspanak, tofu, brokoli ve roka gibi besinlere ağırlık verebilirsin. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 26. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu haftadan itibaren doğum sürecin hakkında genel olarak bir plan yapmaya başlayabilirsin. Doğumla ve doğum sonrası bebek bakımıyla ilgili dersler verilen birçok okul ve kurs var. Babamla birlikte bu kurslara gitmeniz çok faydalı olur. Eğer şimdiye kadar bunu düşünmediyseniz bence bir araştırmanda yarar var. Ayrıca doğum yapacağın hastaneyi de araştırmaya başlayabilirsin. Şu anda kontrollere gittiğin doktorumuzun çalıştığı hastane eğer evimize uzaksa, bütçemiz dahilinde olan ve eve yakın bir hastaneye bakmak daha mantıklı bir seçenek olabilir.

26 Haftalık Gebelikte Şeker Testi 'Gebelikte şeker yüklemesi' de önemli bir konu biliyorsun ve genelde 24 ile 28. haftalar arasında yapılıyor. Yani yaptırmadıysan şimdi tam sırası anne. Bu konuda şimdiye kadar birçok tartışma yaşansa da uzmanlar benim gelişimim ve ikimizin de sağlığı açısından bu testin çok gerekli olduğunu belirtiyor. Ailemizde şeker hastalığına sahip birinin olması, senin önceki gebeliklerinde şeker hastalığı yaşaman ya da hamileliğinden önce aşırı kilolu olman bu konuda yakından takip edilmeni gerektiren durumlar. Bu testte sana 50 gram glikoz (şekerli su) içiriliyor. Bir saat sonra da kanındaki glikoz seviyesi kontrol ediliyor. Belirli bir düzeyin üstünde çıkarsa 100 gramlık glikozla test yeniden yapılıyor. Sonuç yine yüksek çıkarsa buna göre bir tedavi planı çıkarılıyor. Bu testi yaptırmazsan, olası bir şeker hastalığı durumunda kan şekeri düzeyinin kontrolü güçleşiyor. Bu da benim hayati risk taşımama, doğum sırasında oksijensiz kalmama, seninse böbrek enfeksiyonu ve vajinal mantar gibi hastalıklara karşı korunmasız kalmana sebep olabilir.