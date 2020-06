Hamilelikte 26. Hafta : 26 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim yolculuğumuz tüm hızıyla sürüyor ve her geçen hafta beni sana daha da yakınlaştırıyor. Artık 2. trimesteri bitirmene çok az kaldı, bir hafta kadar. Yani 3'te 2'si bitti diyebiliriz aslında. Peki 26 haftalık gebelik kaç aylık olur dersen şu anda 6. ayının içindesin cevabını verebilirim sana.

Tutma ve kavrama kabiliyetim çok yüksek. Bunu yeni doğan bir bebeğe parmağını uzattığın zaman fark etmişsindir anne. Kendisinden beklenilmeyecek derecede güçlü bir şekilde tutabilir parmağını. Ben de şu an bunun alıştırmalarını göbek bağım üzerinde yapıyorum. Ama göbek bağım çok sağlam merak etme.

Her hafta gelişimimi heyecanla takip ediyorsun ve benimle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorsun biliyorum. Bu durumdan çok memnunum, ben şanslı bir bebeğim. O zaman 26 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç santimetredir? Sorusuyla başlayalım. Bu hafta itibariyle boyum 33 ile 35 cm arasında. Yani bir kabak boyutundayım diyebilirim. 26 haftalık gebelikte bebeğin kilosu nedir dersen 790 ile 850 gram arası bir kilodayım.

Karnın git gide büyüyor anneciğim. Uterusundan göbek deliğine olan mesafe 6 cm’ye ulaştı ve pubik simfizinden de yaklaşık 26 cm ölçülüyor. Artık her hafta 1 cm büyüyecek karnın. Rahmin büyüdükçe sırt ağrıların ve varislerin de artacak maalesef. Uzanıp dinlendiğin zamanlarda sol tarafına yatman benim için en iyi dolaşımı sağlar, aynı zamanda şişlik problemlerin de biraz olsun hafifler.

Bu haftadan itibaren vücudunda hafif bir şişme olabilir, bunu ellerinde ve ayaklarında gözlemleyebilirsin. Bu normal bir durumdur, hemen hemen her hamilenin yaşadığı bir şeydir. Ancak ani ve aşırı şişme de aynı kan basıncı gibi preeklampsinin belirtilerindendir. O yüzden şişmenin anormal seviyede olduğunu düşünüyorsan ya da emin olamıyorsan bunu da doktorumuza bildirebilirsin.

Yapılan araştırmalara göre hamilelik döneminde düzenli olarak balık tüketen anne adaylarının erken doğum problemi yaşama risklerinin daha düşük olduğu görülmüş. Balık omega-3 bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda demir, çinko ve B vitamini de içerir. Somon balığı, hamsi, uskumru ve sardalye bol miktarda omega-3 içeren balık çeşitleridir. Ancak uskumruyu, cıva içerdiği için tüketmemeye çalışman daha iyi olur. Eğer balık yiyemiyorsan ceviz, semizotu, Brüksel lahanası, fasulye ve nohut gibi besinlerden bunu karşılayabileceğin gibi omega-3 içeren tabletlerden de kullanabilirsin.

Yiyecekleri buharda pişirmek, haşlamak ya da fırında pişirmek sadece hamilelik döneminde değil her zaman daha sağlıklıdır. Özellikle sebzeleri buharda pişirmen vitamin ve minerallerinin kaybolmamasını sağlar. Sebzelerin çok pişip yumuşamaları besin değerlerini kaybetmelerine neden olur. Ayrıca yemeklerini her zaman az miktarda pişirerek tazeyken tüketmen daha faydalı olur çünkü yemek her ısıtıldığında besin değeri biraz daha düşer.