Hamilelikte 6. Hafta : 6 Haftalık Gebelik Gelişimi

Şu an öyle küçüğüm ki bir nar çekirdeği kadar ufak olduğumu söylüyorlar. Kollarım ve bacaklarım henüz oluşmadı ama onların olduğu yerde küreklere benzeyen küçük kol ve bacak tomurcukları belirmeye başladı ve giderek uzuyorlar. Umarım hemen uzarlar çünkü bir an önce sana koşup sarılmak istiyorum. Başım vücuduma göre öyle büyük ki, neredeyse vücudumun geri kalan kısmı kadar kocaman.

Anneciğim sen benim varlığımdan bu hafta haberdar oldun. Senin güzelliklerle dolu hayatına bir yenisi daha ekleniyor, hem de minicik bir şey! Ben senin karnındayım evet, hislerin öyle karışık ki hem çok şaşkınsın hem de çok mutlusun bunu hissedebiliyorum. Umarım mutluluğun bana her zaman böyle yansır. Şu an hamileliğinin 6. haftasındasın, yani ilk trimester'ın 2. ayında, bense 4 haftalığım. 6. haftada benim boyum ölçülürken, başımın tepesinden popoma kadar olan kısım baz alınıyor, çünkü henüz minicik bir bebek olduğum için kol ve bacaklarım tam şekillenmedi. Bu yüzden doktor boyumu ölçerken biraz zorlandı. Ancak ben bu haftadan sonra büyüme hızımın 3 katına erişeceğim haberin olsun.

Burnum bir silüet gibi, henüz pek fazla oluşmadı ancak yine de onu görebilirsin. Göz kapaklarım da oluşmaya başladı, yakında ben de etrafı senin seyrettiğin gibi seyredebileceğim.

Gözlerimin bir objektifi var; yani iris, kornea ve pigmentli retinam şu an oluştu.

En gelişmiş yerimse omurgalarım. Tamamen gelişmiş omurgalara sahibim ve şu anda her iki uçtan kapalı durumda. Bu bana mutluluk veriyor.

Ciğerlerimin içinde ikincil dallar belirmeye başladı ancak bu uzun bir süreç olacak, çünkü ciğerlerim doğumdan sonra da dallanmaya devam edecek. Ben büyüdüğümde bu dallar ciğerlerimde 300 milyon hava kesesine yani alveollere bağlanacak. Düşünebiliyor musun ne harika bir şey bu!

Gelişimim şu an olması gerektiği gibi ilerliyor, beni öyle güzel besliyorsun ki her geçen gün biraz daha büyüyorum. Büyümemin ve gelişimimin takibi için doktor her ay, başımdan popoma doğru ölçüm yapacak, sen de bu sayede benim gelişimime şahit olacaksın. Bu ölçümün ismine CRL ya da taş-kıç uzunluğu deniyormuş. Her ay ölçümümü yaptırmayı sakın unutma.