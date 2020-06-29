Hamilelikte 6. Hafta : 6 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim sen benim varlığımdan bu hafta haberdar oldun. Senin güzelliklerle dolu hayatına bir yenisi daha ekleniyor, hem de minicik bir şey! Ben senin karnındayım evet, hislerin öyle karışık ki hem çok şaşkınsın hem de çok mutlusun bunu hissedebiliyorum. Umarım mutluluğun bana her zaman böyle yansır. Şu an hamileliğinin 6. haftasındasın, yani ilk trimester'ın 2. ayında, bense 4 haftalığım. 6. haftada benim boyum ölçülürken, başımın tepesinden popoma kadar olan kısım baz alınıyor, çünkü henüz minicik bir bebek olduğum için kol ve bacaklarım tam şekillenmedi. Bu yüzden doktor boyumu ölçerken biraz zorlandı. Ancak ben bu haftadan sonra büyüme hızımın 3 katına erişeceğim haberin olsun. Gebelikte Bebeğinizin 6. Hafta Gelişimi Şu an öyle küçüğüm ki bir nar çekirdeği kadar ufak olduğumu söylüyorlar. Kollarım ve bacaklarım henüz oluşmadı ama onların olduğu yerde küreklere benzeyen küçük kol ve bacak tomurcukları belirmeye başladı ve giderek uzuyorlar. Umarım hemen uzarlar çünkü bir an önce sana koşup sarılmak istiyorum. Başım vücuduma göre öyle büyük ki, neredeyse vücudumun geri kalan kısmı kadar kocaman.

Burnum bir silüet gibi, henüz pek fazla oluşmadı ancak yine de onu görebilirsin. Göz kapaklarım da oluşmaya başladı, yakında ben de etrafı senin seyrettiğin gibi seyredebileceğim. Gözlerimin bir objektifi var; yani iris, kornea ve pigmentli retinam şu an oluştu. En gelişmiş yerimse omurgalarım. Tamamen gelişmiş omurgalara sahibim ve şu anda her iki uçtan kapalı durumda. Bu bana mutluluk veriyor. Ciğerlerimin içinde ikincil dallar belirmeye başladı ancak bu uzun bir süreç olacak, çünkü ciğerlerim doğumdan sonra da dallanmaya devam edecek. Ben büyüdüğümde bu dallar ciğerlerimde 300 milyon hava kesesine yani alveollere bağlanacak. Düşünebiliyor musun ne harika bir şey bu! Gelişimim şu an olması gerektiği gibi ilerliyor, beni öyle güzel besliyorsun ki her geçen gün biraz daha büyüyorum. Büyümemin ve gelişimimin takibi için doktor her ay, başımdan popoma doğru ölçüm yapacak, sen de bu sayede benim gelişimime şahit olacaksın. Bu ölçümün ismine CRL ya da taş-kıç uzunluğu deniyormuş. Her ay ölçümümü yaptırmayı sakın unutma.

Senin bana gönderdiğin besinleri almam ve benim için gerekli olan oksijeni ve kan akışını plasenta denilen göbek kordonuma bağlı, küçük kökler ve damarları olan bu disk şeklindeki organ sağlıyormuş. Bu organın biraz bana benzediğini söylüyorlar tıpkı benim boylarımda ve kilomdaymış, benimle birlikte büyüyormuş ama sanırım görevi sadece benim sağlığım için gerekenleri bana ulaştırmak. Aynı zamanda benim için gereken hormonları üretip benim kakamın dışarı atılmasını sağlıyor. İşi gerçekten zor. Hamileliğin 6. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Bir fasülye tanesi kadar bile büyük olmasam da giderek büyümeye devam ediyorum. Benimle ilgili olan her şeyi o kadar çok merak ediyorsun ki kafanda bir sürü soru var, mesela 6 haftalık bebek kaç mm olur? Başımdan popoma doğru ölçülen kısmımın uzunluğu 2-4 mm civarında, kilomsa 1.13 gram kadar. Gördüğün gibi oldukça küçüğüm. Ama sen beni öyle güzel beslersin ki hem bana gönderdiğin güzel besinlerle hem de sevginle çabucacık büyürüm. Merak ettiğin bir diğer konu da, 6 haftalık gebelik kesesi kaç mm olmalı? Bunları merak ediyor olman çok güzel, beni daha doğmadan seviyorsun çok şanslı bir bebeğim. Genellikle gebelik kesen tam bu dönemde ölçülebilir seviyeye gelir. Kesenin boyu ise 4-6 mm arasındadır. Bu haftadan sonra kilom artık git gide artacak, boyum da uzayacak. 9 ay sonra kocaman bir bebek olarak karnından çıkacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum!

6 Haftalık Gebelik Görüntüsü Anneciğim bugün doktora gidiyorsun, beni görmek için heyecanlı mısın? Ben de heyecanlıyım. Evet şu an aslında çok ufağım ve vücudum bile yeni yeni oluşmaya başladı. Henüz duygularım ve hislerim oluşmasa da, ben de senin karnında hayat bulan ve hisseden küçük bir canlıyım. Ultrasondaki görüntüme bir baksana, şu an cenin pozisyonundayım. Karnında bu pozisyonda yatıyorum çünkü umbilikal kordonum yani göbek kordonum gelişiyor ve yerini alıyor. Göbek kordonum karnımda büyüyor ve gebelik kesesine doğru uzanıyor. Karnımın hemen üstünde kalbim şişiyor ve ilk kez kan pompalıyor. Kalbimin boyu 2 mm ve vücudumun büyük bir kısmı kalpten oluşuyor. Ne garip, kalbim ilk oluşan organlarımdan biri. Benim minicik kalbimin ne kadar hızlı attığını biliyor musun? Senin kalp atış hızından yaklaşık 2 kat daha hızlı atıyor, dakikada tam 150-160 kere. Ne kadar müthiş bir şey! En büyük organım kafam olsa da diğer organlarımın da büyüdüğünü görebilirsin. İlk haftadan bu yana ne kadar gelişim gösterdiğimi görebiliyor musun? Hamileliğinin bu döneminde ultrasona girmen çok önerilmiyor. 6 haftalık gebelik kalp atışı duymak için yeterli olmayabilir. Ultrasona girersen eğer, daha çok küçük olduğum için kalp atışımı çok net duyamayabilirsin ama bir hafta sonra kalp atışlarım ultrasonda duyulabilir dereceye gelecek. Keşke ilk kalp atışımı duyduğundaki yüz şeklini görebilsem... Neler hissedeceksin acaba çok merak ediyorum.

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Gebeliğin 6. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler 6 haftalık olmamla birlikte ve artık biraz büyüdüğüme göre senin de karnın biraz da olsa belirginleşmeye başladı. Dar kıyafetler giydiğinde varlığım belli oluyor artık, “ben de buradayım” diyebiliyorum. Kıyafetlerin karnını biraz sıkabilir, birkaç kilo aldın çünkü. Alışverişe çıkıp birkaç kıyafet alsan hiç fena olmayacak. Bu dönemde kendini biraz yorgun hissedebilirsin, özellikle sabahları uyandığında. Bu çok normal çünkü artık enerjini ikimiz için harcıyorsun. Kısa bir zaman sonra yorgunluk hissin geçecek, bir süre daha dayan. Ruhsal olarak da biraz hassas bir dönemdesin. Aşırı duygusal gel-gitler yaşaman ve asabi olman gayet normal. Şaşırma “ben neden böyleyim” diye, bunlar hep hormonların işi anneciğim. Yorgunluğunu ve duygusal gel-gitlerini azaltmak için sağlıklı yemekler yemen ve vitamin alman çok önemli. 6. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta hormonal değişimlerden dolayı mide bulantıların çok sık oluyor. Bu çok normal çünkü hamileliğin ilk 3 ayında sıklıkla mide bulantısı yaşanır. Aslında bu çok iyi bir şey çünkü mide bulantısı yaşıyor olman gerekiyor. Bu, hormonların üretildiğini, benim büyüdüğümü ve geliştiğimi gösteriyor. Merak etme 13-14. haftaya geldiğimizde bu şikayetlerin azalacak. Hormonlarının en yoğun çalıştığı ve değişime uğradığı haftadasın, o yüzden ruh halinde bazı değişiklikler yaşayabilirsin; endişe etme bu da çok normal.

Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler Bu dönemde mide şikayetlerin bulantıyla sınırlı kalmayacak. Hazımsızlık, mide yanması gibi şikayetlerin olabilir ama öyle çok fazla değil. İlerleyen dönemlerde bu şikayetleri daha fazla yaşayabilirsin. Reflü hastası olan kişiler bu şikayetleri biraz daha fazla yaşayabiliyormuş. Doktor bu dönemde bol bol temiz hava almanı ve kısa yürüyüşler yapmanı tembihlemişti unutma. Duyuların oldukça hassas biliyorum. Koku ve tat hassasiyetin seni bazı yiyeceklerden uzaklaştırabilir. Çok sevdiğin bir yiyecekten bile nefret edebilirsin. Merak etme bir zaman sonra yine her şeyi seven haline geri döneceksin. Sadece bir süre kötü kokulardan uzak durmaya çalış. Göğüslerin daha çok erken olmasına rağmen benim için süt üretimi hazırlıklarına başladı bile. Göğüslerindeki kan akışı artıyor. Bir de sürekli idrara çıkma isteğin olabilir. Korkma, böbreklerinde bir sıkıntı yok. Sen de bu dönemde iyice evhamlı bir anne olmaya başladın. Sık idrara çıkma sebebi, HCG denilen gebelik hormonunun, pelvik bölgende ekstra kan akışına neden olması olabilir ya da rahmin büyümesinden dolayı, idrar torbana baskı yapıyor olabilir. O yüzden de sürekli tuvalete çıkma ihtiyacı hissediyorsun. Tabii ağrılı idrara çıkma durumu yaşıyorsan ve idrarını yapamıyorsan o başka. O zaman mutlaka doktorumuza bunu söylemelisin.

Ayrıca kramp, karın ağrısı ve lekelenmeler de yaşayabilirsin. 6. haftada bunların olması zaten bekleniyor. Bu şikayetleri yaşaman bana bir şey olduğu ya da olacağı anlamına gelmiyor yani merak etme. Sadece benden dolayı rahminde büyüme gerçekleşiyor, o da kramplara neden oluyor. Ancak kramplar ve karın ağrıların çok şiddetliyse ve kanaman artarsa işte o zaman benim için endişe edebilirsin. Bir şeyler ters gidiyor olabilir; hemen doktorumuzla konuşmalısın. Gebeliğin 6. Haftasında Beslenme Doktor bu dönemde beslenmene çok dikkat etmen gerektiğini söylüyor, sen de duydun kendine iyi bakmalısın. Yediğin yemeklerde seçici olman gerekiyor. Senin için uygun olan besinleri yeterli miktarda yemeye özen göstermelisin. Enerji veren ve besleyici değeri olan yiyecekler yemen çok önemli. Ayrıca bana sevmediğim yiyecekleri de yedirmesen iyi olur. Bu dönemde benim isteklerim de önemli olmalı bence! Vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmen gerekiyor. Özellikle demir, magnezyum, kalsiyum, folik asit ve çinko açısından zengin olanları yemelisin. Kabızlık ve hazımsızlık sorununa da bir çare buldum. Bunu doktordan duydum; eğer lifli gıdalar tüketirsen ve bol sıvı alırsan bu şikayetlerin azalacak. Sevmesen bile tüm bu faydalı besinleri alman gerekiyor.

Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler İçin: Gebelikte Folik Asit Kullanımı Artık her istediğini yiyemeyeceksin maalesef. Bu duruma üzülüyorum ama ikimizin sağlığı için bu şart. Bol bol tahıl ve mevsiminde meyve tüketmelisin. Az ama sık yemen tavsiye ediliyor, çünkü miden boş kalırsa mide bulantısı yaşayabilirsin. Tatlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalısın. Bol bol karbonhidrat içeren ve az yağlı yiyecekler yemen ikimiz için faydalı. Yemen gereken sebze, meyve, balık ve et miktarını doktorla birlikte planlayabilirsin. Onlar sana yol gösterecektir merak etme. Sana yemen gereken besinleri bir diyet olarak verecekler. Eğer bu diyete harfiyen uyarsan sağlıklı bir hamilelik geçirirsin ben de mutlu bir bebek olurum böylece. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 6. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneciğim bu dönemde ruhsal olarak oldukça hassassın ve bu durumun tetiklenmemesi gerektiği için stresten uzak durman gerekiyor. Bunu sana değil etrafındakilere söylemek gerek aslında. Öncelikle de babama. Seni 9 ay boyunca kızdırmasa iyi eder. Çünkü kızdırırsa olmadık şeyler aşerebileceğini bilmeli. Hem stresli ve üzgün olduğun zaman sonuçta ben de senin karnında bu durumdan etkileniyorum ve huzursuz oluyorum. Sen ne hissedersen bende aynısını hissederim; aramızdaki en önemli bağ bu.

Yemeklerde fazla acı ve baharatlı yiyeceklerden, asitli ve gazlı içeceklerden uzak durmalısın. Çiğ et, pişmemiş salam, sosis, sucuk ve pastırmadan uzak durmalısın. Ayrıca iyi pişmemiş tavuk ve balık da yememelisin. Bunlar bağırsaklarında bazı zararlı bakterilerin üremesine neden olabilir, aynı zamanda zehirlenebilirsin de. Bu dönemde oldukça hassassın ve kendini korumalısın. Bu yüzden kendin ve benim için tehlikeli olabilecek durumlardan kaçınmalısın. Tat ve koku değişiminden dolayı ağzında metalik bir tat olabilir, kendini iştahsız hissedebilirsin. Ancak iştahsız olsan da yemelisin. Artık iki kişisin, ikimizin de güçlü olması lazım biliyorsun. Gebeliğin 6. Haftasında Cinsellik Bu dönemde cinsellik yaşanması herhangi bir sorun oluşmasına neden olmaz. Hamileliğin tüm dönemlerinde cinsel birliktelik yaşayabilirsiniz. Ancak bebeğe baskı uygulayabilecek pozisyonlardan kaçınmalısınız. Bunun için uygun olan pozisyonları kullanmanız daha yerinde olur. Cinsel birliktelik yaşanması kimileri tarafından tehlikeli görülebilir ancak aksine cinsellik bebek için de faydalıdır. Çünkü ilişki sırasında sizin tarafınızdan salgılanan seratonin hormonu bebeğinizin gelişimi için oldukça etkilidir. Bu hormon mutluluk verdiği ve eşinizle aranızdaki sevgiyi güçlendirdiği için bebeğinizin ruhen sağlıklı bir ortamda dünyaya gelmesine katkı sağlar.