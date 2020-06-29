Hamilelikte 17. Hafta : 17 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim, birlikteliğimizin 17. haftasında kıpırdayabildiğimi net bir şekilde hissetmeye başlayacaksın. Önceden hıçkırdığımda varlığımı hissedebiliyordun. Sayende büyümeye devam ediyorum. Sana 17 haftalık bebek kaç aylık olur diye soranlar oluyorsa hesaplamana yardım edebilirim; şu an 3 ay, 3 haftalık hamilesin ve önümüzdeki hafta tamamlandığında resmi olarak 4 aydır hamile olacaksın! Bu hafta yaşayacağın sersemlik ve baş dönmesi hislerinden dolayı çok özür dilerim ama varlığımı somut bir şekilde hissedebilmenin mutluluğu ağır basacaktır diye düşünüyorum. Gebelikte Bebeğinizin 17. Hafta Gelişimi Şu an bir armut büyüklüğündeyim. 17 haftalık bebeğin hareketleri hissedilir mi gibi soruların cevabını merak ettiğini hissediyorum. Günden güne güçleniyorum, artık karnında çırpınan bir kuş hissinden ziyade ellerim ve ayaklarımla yaptığım araştırmaları hissetmeye başlayacaksın. Bazen kendi suratıma dokunmak istiyorum, bazen de parmağımı emebilmek için kendi ağzımın yerini keşfetmeye çalışıyorum. İçimiz Kıpır Kıpır: Bebeğimin Hareketlerini Ne Zaman Hissedeceğim?

Gövde sistemim de gittikçe seninkine benzemeye başladı, her şey yolunda ilerliyor. Dolaşım ve boşaltım sistemlerim devreye girdi bile! Nefes almayı öğrendikçe amniyotik sıvıyı içime çekiyor ve dışıma bırakıyorum. Göğsümde küçük, pembe meme uçları oluşmaya başladı. Cinsiyetimin ne olduğu önemli değil, şimdiden meme bezlerim şekillenmeye başladı. Eğer cinsiyetim dişiyse, yumurtalıklarım şu an çok küçük foliküller üretmekle meşgul. Hamileliğinin bu günlerinde 6 milyon adet yumurtamın birikmiş olması gerekiyor ancak bu sayı doğduğum an 1 milyon civarına düşecek. Şu an beni görebilseydin, 'ne kadar uzun bacakları var' diye düşünebilirdin. Bacaklarım senin baş parmağından bile daha uzun olabilir. Çok yakında, doğduktan sonra beni sıcacık tutacak olan yağ tabakamın da oluşmaya başlayacağını biliyorsun değil mi? Aslına bakarsan, eğer dünyaya 3,5 kilo olarak gelirsem bu ağırlığımın yaklaşık 2,3 kilosunu yağlarım teşkil ediyor olacak. Yağlarım sayesinde kazandığım kütle, ultrason görüntülerinde daha bebeksi görünmeme vesile olacak. Bu durumun seni heyecanlandıracağını biliyorum. Gözlerim, göz kapaklarımın altındaki nihai pozisyonunu aldı. Gözlerim kapalı olsa da göz kapaklarımın altında onları hareket ettirebiliyorum.

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Artık kalp atışlarım beynim tarafından yönetilmeye başladı. Dakikada 140 - 150 kere atıyor ve bu senin kalp atış hızının neredeyse iki katı! Biliyor musun, bu hafta parmak izlerim oluşmaya başlayacak ve tüm insanlar için biricik olan bu özelliğim şekilleneceği için çok mutluyum. Kulaklarım, sesleri tespit edebileceğim işlevselliğe ulaştı ama bu konuda ilerleyen haftalarda daha başarılı olacağım. Sana tepki veremesem de sesini duyduğumu bilmeni isterim. Kaslarım geliştiği, yağlarım şekillendiği için atacağım tekmeler de şiddetlenebilir. Senin için küçük bir rüzgar hissini andıran tekmelerimin, benim için büyük bir güç gösterisi olduğunu düşünüp gülümse olur mu? 17 Haftalık Gebelikte Cinsiyet Belli Olur mu? Cinsiyetimin en belirgin şekilde öğrenilebileceği dönemin ikinci tremester, yani 16. ve 20. haftalar arasında yer aldığını düşünürsek sana her an güzel bir sürpriz yapabilirim. Bu hafta, ultrasondan eve döndüğünde babama cinsiyetimi müjdelemen için uygun bir hafta olabilir!

Hamileliğin 17. Hastasında Bebeğinizin Büyüklüğü Büyüklüğümü gördüğünde beni avokadoya benzetebilirsin. Eğer 17 haftalık hamilelikte bebeğin boyu kaç cm olur? diye düşünüyorsan, bugün itibarıyla yaklaşık 12,70 santimetre boyutuna ulaştım. Şu an 140 gram civarındayım ve dışarıda olsam avucunun içine sığabilirim. Boyuma boy, kiloma kilo kattığım şu günlerde sen de kilo alıyor olmalısın. Bu, beni ne kadar iyi beslediğini kanıtlıyor. 17 Haftalık Gebelik Görüntüsü Anneciğim, bugün ultrason buluşmalarımızdan birinde daha birlikteyiz. Kıkırdaklarım kemikleşme yolunda hızla ilerliyor. Bu kemiklerin üzerinde biraz et ve yağ tabakası oluşmaya başladı. Göbek bağımın ne kadar kalınlaştığını görüyor musun? Bu bana güç veriyor. Eğer kordosentez aldıysan, bu hafta göbek bağıma kan testi uygulanabilir ve kromozomlarımla alakalı herhangi bir problemin söz konusu olup olmadığına bakılabilir. Umarım sana güzel haberler ulaştırabilirim. Bu prosedürde doktor, göbek bağının plasentaya bağlandığı noktayı bulmak için ultrason kullanacak. Bu nokta, benim kan akışım için çok önemli bir nokta.

Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? Tipik olarak bahsettiğim kordosentez testi birlikteliğimizin 17. haftasından itibaren uygulanabiliyor. Bu seçeneğe ise genellikle dölüt torbası deliğinden alınan sonuçların yetersiz kaldığı zamanlarda başvuruluyor. Gebeliğin 17. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Detaylarını en çok merak ettiğin başlıklardan biri de 17 haftalık gebelikte anne karnı olsa gerek. Karnının günden güne yuvarlak bir şekil aldığını biliyorum fakat bu haftalarda sana dışarıdan bakan insanların, senin hamile olduğunu net bir şekilde anlayabileceği kadar belirgin bir çıkıntıya sahip olacaksın. Bu sayede sana bakanlar istemsizce gülümseyecek, kendini iyi hissetmene aracı olduğum için çok mutluyum! Bu andan itibaren rahmin daha çok genişlemek için hummalı bir çalışma aşamasında olacak. Bu kulağına biraz garip gelebilir ama beni doğururken rahminin normal halinden 1000 kat daha geniş olacağını biliyorsun öyle değil mi? Bu, standart bir armutun büyük bir basketbol topuna dönüşmesi gibi bir şey. Uterusun, bu devasa boyut değişimi için şimdiden çabalıyor.

Artış gösteren kan akışından dolayı vücut sıvılarında çoğalma yaşayabilirsin anneciğim. Vajinal akıntılarının yanı sıra ter, mukoza ve diğer sıvıların miktarındaki artış dikkatini çekecek. Bu durum, her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. 17. Hafta Hamilelik Belirtileri Hormonlarından kaynaklanan absürt durumlarla karşılaşman hepimiz tarafından beklenen ve kabul edilen bir durum. Mesela rüyanda bir maymun doğurduğunu ya da babamın yerinde başka bir adamın yattığını görebilirsin. Son zamanlarda sinirlerinin biraz bozulduğunu ve yorgun olduğunu ben de hissediyorum ve tüm bu garipliklerin dönemsel olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bu hafta göğüslerin ve karnın bir hayli kaşınacak. Ben büyüdükçe senin derinin esnemesine ve daha ince, dolayısıyla daha hassas bir hal almasına neden oluyorum. Kaşınan yerlerini kaşımaman, cilt sağlığın açısından en doğrusu olur çünkü ben sana zarar vermek istemiyorum. Bu hissin seni çok rahatsız ettiği durumlarda hamileler için özel üretilen kaşıntı giderici vücut losyonlarından yardım alabilirsin.

Haftada 0.45 - 0.90 kilogram ağırlaşman oldukça normal bir durum. Ancak bu hafta ve önümüzdeki haftalarda ani ve aşırı kilo kazanırsan, bu benimle alakalı bir problemi işaret ediyor olabilir. Böyle bir durumda hemen doktoruna danışmanda fayda var anneciğim. Her ne kadar canını sıkmak istemesem de 'hamilelik çatlağı' ismi verilen izlerin oluşmaya başladığı haftaya geldik. Kilon ve deri gerginliğin sık değiştiği için teninde çatlaklar oluşabilir. Bol su içmeyi ihmal etmemeni, en sağlıklı nemlendiriciler sayesinde tenini nemli tutmanı öneririm. Gebeliğin 17. Haftasında Beslenme Bu dönemde beyin gelişimimi olumlu yönde etkileyen besinleri tüketmen her ikimiz için de en iyisi olabilir. Beyin gelişimi dendiğinde aklına gelen ilk gıdanın balık olduğundan eminim anneciğim. Omega-3 açısından zengin olduğu bilinen balık türlerinin bazıları, içerisinde yüksek oranda cıva bulunduğu ve bu madde benim sinir sistemimi olumsuz yönde etkileyebileceği için yalnızca belirli balık çeşitlerini tüketmeni istiyorum. Bu yüzden Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, kılıç balığı, köpek balığı, kral uskumru tüketmeni önermiyor. Bunların dışındaki balıkları gönül rahatlığıyla tüketebilirsin.

Aslında her balık çeşidi belirli oranda cıva içeriyor ancak bazısında bu oran daha yüksek oluyor. Bu yüzden tükettiğin diğer balık çeşitlerinde de, tüketim miktarına dikkat etmeni öneriyorum. Haftada 340 gram balık tüketmende hiçbir sakınca yok. Bu balık çeşitlerinin somon, yayın balığı, kömür balığı, karides ve diyet ton balığı olduğundan emin olduğun sürece beynimin gelişimine için rahat bir şekilde katkıda bulunabilirsin. Eğer yiyeceğin balığı yerel bir yerde babam veya sevdiğin birisi tutuyorsa, bu balığın besin değerleri hakkında kapsamlı bir araştırma yapmanı önermeden geçemeyeceğim. Balığa ek olarak tam tahıllılar, bakliyat, bezelye, maş fasulyesi, nohut, mercimek, kuru börülce, buğday tohumu gibi enerji veren besinleri tüketmen durumunda her içimiz için de gerekli olan demir ve çinko gereksinimini karşılamış olursun. Umarım bu yiyecekleri seviyorsundur. Onları benimle paylaşacağın için şimdiden teşekkür ederim! Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi

Gebeliğin 17. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Anneciğim, yukarıda bahsettiğim hormonal ve fiziksel değişiklikler uykunun kalitesini bozabilir veya uyuyamamana neden olabilir. İçerisinde bulunduğun stres, huzursuz bacak sendromu gibi dönemsel psikolojik rahatsızlıklar edinmene sebep olabilir. Bu durum sabahları yorgun uyanmana ve kendini sersem gibi hissetmene vesile olacak ve ben bunun için çok üzülüyorum. O yüzden sana dinlenme rutinin hakkında birkaç önerim var: Yemek yedikten 4 saat sonra yatar pozisyona geçmeli, yatana kadar dik bir şekilde oturuyor olmalısın. Baharatlı ve asitli yiyeceklerden uzak durmalısın. Uykudan önce seni rahatlaran hafif egzersizler yapmalısın. Belki benim sayemde sağlığını olumlu yönde etkileyecek bir meditasyon hobisine başlarsın? Hem benim, hem de senin kilon artış gösterdiği için yediklerine biraz özen göstermeli ve ağırlaşan kütleni dikkate alarak çok fazla ayakta durmamalısın. Bu haftalarda biraz unutkan ve dalgın olabilirsin, kendine küçük hatırlatma notları hazırlamanı öneriyorum. Eğer canını yakan bacak ve ayak kramplarından şikayetçi olursan, en fazla 15 dakikalığına kramp bölgesini sıcak bir havluyla rahatlatmaya çalışabilirsin. Potasyum içeren kuru meyveler, kramp oluşumunun önüne geçebilir anneciğim. Bunun yanı sıra bol bol su içersen, seni bu rahatsız edici ağrılardan korumuş oluruz ve ben çok sevinirim.

Eğer çalışıyorsan, doğum izni prosedürlerini şimdiden başlatmanda fayda var çünkü ilerleyen aylarda her şey çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Bunun için vakit bulamayabilirsin. Geleceğimiz hakkındaki endişelerin bu dönemlerde artış gösterebilir. Babama yeni ve daha büyük bir eve taşınmamız gerektiğini, daha fazla para kazanmasını istediğini söylüyor olabilirsin ama tüm bunlar seninle benim aramızdaki bağın kuvvetlenmesi ve benim için duyduğun korkuyla alakalı kaygılar. İçini ferah tutmanı istiyorum anneciğim, sahip olduğumuz her şey senin, benim ve ailemizin mutlu bir şekilde bir arada kalmamıza yetecek ve kötü tecrübeler edinmeyeceğiz. Mutlu bir gelecek bizi bekliyor. Gebeliğin 17. Haftasında Cinsellik Vücudunuzun belirgin değişimler sergilediği bu haftalarda, yaşayacağınız cinsel ilişkinin de biraz değişim göstermesi gerekiyor. Hamilelik döneminde kan basıncınız %40 oranında artış gösterir ve bu durum erojen bölgelerinizin daha hassas ve uyarılabilir olmasına vesile olur. Bu durum da sizi daha yoğun, hatta birden fazla kere tekrarlanabilen orgazm değişimlerine yönlendirebilecektir.

Gebelikte cinsellik söz konusu olunca akla gelen ilk sorulardan biri, cinsel birleşimin bebeğe zarar verip vermeyeceği yönündedir. Bilimsel araştırmalar ikinci tremester'da cinsel birlikteliğin bebeğe hiçbir zarar vermeyeceğini, aksine değişen hormonlarınızın etkisiyle yaşadığınız sinirsel gerginliklere, dolayısıyla bebeğinize iyi geleceğini işaret etmektedir. Gebelikte cinsel ilişki genellikle asılsız bir korkuyu beraberinde getirir: 'Cinsel ilişkiye girersem düşük yapar mıyım?' Bebeğiniz vajinanızın içinde olmadığı, daha geride, güçlü duvarların arkasında güvende olduğu için tecrübe edeceğiniz cinsel birleşme, ona fiziksel olarak hiçbir sıkıntı hissettirmeyecektir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, cinsel birleşmenin düşüğe neden olmayacağını kanıtlar niteliktedir. Bu dönemde eşinizin size ve isteklerinize kulak vermesi önemli olacaktır. Duygusal anlamda hassas olacağınız için incindiğinizi veya istemediğiniz bir duruma maruz kaldığınızı hissetmek keyfinizin kaçmasına neden olabilecektir. Kadınların büyük bir çoğunluğunda, gebeliğin bu dönemlerinde cinsel isteğin azaldığı gözlemlenir. Uzmanlar bunun psikolojik bir durumdan kaynaklanmadığını, tamamen duygusal temellere dayandığını ve 'bebeğe zarar verme korkusu ve utanç' ile bağdaştığını vurgular.