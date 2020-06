Hamilelikte 17. Hafta : 17 Haftalık Gebelik Gelişimi

Şu an bir armut büyüklüğündeyim. 17 haftalık bebeğin hareketleri hissedilir mi gibi soruların cevabını merak ettiğini hissediyorum. Günden güne güçleniyorum, artık karnında çırpınan bir kuş hissinden ziyade ellerim ve ayaklarımla yaptığım araştırmaları hissetmeye başlayacaksın. Bazen kendi suratıma dokunmak istiyorum, bazen de parmağımı emebilmek için kendi ağzımın yerini keşfetmeye çalışıyorum.

Anneciğim, birlikteliğimizin 17. haftasında kıpırdayabildiğimi net bir şekilde hissetmeye başlayacaksın. Önceden hıçkırdığımda varlığımı hissedebiliyordun. Sayende büyümeye devam ediyorum. Sana 17 haftalık bebek kaç aylık olur diye soranlar oluyorsa hesaplamana yardım edebilirim; şu an 3 ay, 3 haftalık hamilesin ve önümüzdeki hafta tamamlandığında resmi olarak 4 aydır hamile olacaksın! Bu hafta yaşayacağın sersemlik ve baş dönmesi hislerinden dolayı çok özür dilerim ama varlığımı somut bir şekilde hissedebilmenin mutluluğu ağır basacaktır diye düşünüyorum.

Gövde sistemim de gittikçe seninkine benzemeye başladı, her şey yolunda ilerliyor. Dolaşım ve boşaltım sistemlerim devreye girdi bile! Nefes almayı öğrendikçe amniyotik sıvıyı içime çekiyor ve dışıma bırakıyorum. Göğsümde küçük, pembe meme uçları oluşmaya başladı. Cinsiyetimin ne olduğu önemli değil, şimdiden meme bezlerim şekillenmeye başladı. Eğer cinsiyetim dişiyse, yumurtalıklarım şu an çok küçük foliküller üretmekle meşgul. Hamileliğinin bu günlerinde 6 milyon adet yumurtamın birikmiş olması gerekiyor ancak bu sayı doğduğum an 1 milyon civarına düşecek.

Şu an beni görebilseydin, 'ne kadar uzun bacakları var' diye düşünebilirdin. Bacaklarım senin baş parmağından bile daha uzun olabilir. Çok yakında, doğduktan sonra beni sıcacık tutacak olan yağ tabakamın da oluşmaya başlayacağını biliyorsun değil mi? Aslına bakarsan, eğer dünyaya 3,5 kilo olarak gelirsem bu ağırlığımın yaklaşık 2,3 kilosunu yağlarım teşkil ediyor olacak.

Yağlarım sayesinde kazandığım kütle, ultrason görüntülerinde daha bebeksi görünmeme vesile olacak. Bu durumun seni heyecanlandıracağını biliyorum. Gözlerim, göz kapaklarımın altındaki nihai pozisyonunu aldı. Gözlerim kapalı olsa da göz kapaklarımın altında onları hareket ettirebiliyorum.