Hamilelikte 39. Hafta : 39 Haftalık Gebelik Gelişimi

Canım anneciğim, artık birlikte çıktığımız bu yolculuğu tamamlamak üzereyiz! 39. haftadayız, dünyaya gelmeyi ve seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum. Doktorlar artık beni hamilelik sürecini tamamlamış bir bebek olarak görüyor, beni kollarına alacağın zaman çok yaklaştı, hatta bu hafta olabilir. Doktor kontrollerini aksatmadan benim gelişime dair sinyallere dikkat etsen iyi olur. Seninle tanışmak için o kadar hevesliyim ki her an gelebilirim!

Ben büyüme aşamasını geçmiş olsam da hala senden besleniyorum sevgili annem. Bu yüzden tüm hamileliğinde olduğu gibi bu hafta da sağlıklı beslenmen önemli. Benim vücudum şu an sağlıklı yağlara ihtiyaç duyduğu için fıstık, ceviz gibi kuruyemişleri ve avokado gibi meyveleri beslenmenin bir parçası haline getirmen çok yararlı olabilir. Doğuma gittikçe yaklaştığımız için artık kilo almanın duraklamış ya da yavaşlamış olması gerekiyor, bu daha çok yemek yemen gerektiği ya da benim sağlıksız olduğum anlamına gelmiyor. Ayrıca her gün vücudunun su ihtiyacını karşılıyor olman da çok önemli çünkü bu hafta vücudun çok fazla sıvı ürettiği için suya eksisinden çok ihtiyaç duyuyor. Bu miktar genelde 2-2.5 litre arasıdır.

Doğum Çantası ve Doğum Odası Hazırlıkları

Benim yolda olduğuma emin olduktan sonra hastaneye giderken ihtiyaç duyabileceğin şeylerin bulunduğu bir çanta hazırlayabilirsin.Bu çantanın içinde hemşire ablaların beni seninle tanıştırırken giydirmesi için kıyafetler koyabilirsin. Benim için aldığın cicileri öyle merak ediyorum ki! Eminim hepsi çok güzeldir ve bana çok yakışacaktır. Beni emzirirken desteklemek için sana hastaneden bir battaniye vereceklerdir zaten ama istersen acil bir duruma karşı yumuşacık bir battaniye de ekleyebilirsin. Bu çantayı hazırlarken kendini de ihmal etmemelisin anneciğim, doğum süresi çok kısa da olabilir çok uzun da. Örneğin kendin için bir çift terlik, pijama ve doğumdan sonra dinlenirken okumak için bir kitap da ekleyebilirsin.

Bu hafta bazı anneler nesting denilen bir istekle dolu olabiliyorlarmış, yani benim gelince yaşayacağım odanın mükemmel olması için çok uğraşmak isteyebilir hatta bu yüzden hiç yerinde duramayabilirsin. Odama alacağın mobilyalar için çok bir şeye ihtiyacım yok aslında, bir beşik, dolap ve bez değiştirmek için bir ünite ya da masa yeterli. Biliyorum her şey harika olsun istiyorsun ama doğduktan sonra çabucak büyüyeceğimi ve daha fazlasına ihtiyaç duyacağımı da unutma olur mu? Her şeyimi minik bir bebeğe göre alırsan kısa zamanda mobilyalarımı yenilemek gerekebilir. Aynı şey bana alacağın güzel kıyafetler için de geçerli, göz açıp kapayıncaya kadar büyüyeceğim. Zaten içinde seninle birlikte olacağım her yer benim için en güzel oda olacak canım anneciğim, lütfen her şeyi mükemmel yapmak için kendine çok yüklenme.