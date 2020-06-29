Hamilelikte 39. Hafta : 39 Haftalık Gebelik Gelişimi

Canım anneciğim, artık birlikte çıktığımız bu yolculuğu tamamlamak üzereyiz! 39. haftadayız, dünyaya gelmeyi ve seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum. Doktorlar artık beni hamilelik sürecini tamamlamış bir bebek olarak görüyor, beni kollarına alacağın zaman çok yaklaştı, hatta bu hafta olabilir. Doktor kontrollerini aksatmadan benim gelişime dair sinyallere dikkat etsen iyi olur. Seninle tanışmak için o kadar hevesliyim ki her an gelebilirim! Gebelikte Bebeğinizin 39. Hafta Gelişimi Hamilelik genelde 40 hafta süren bir yolculuktur ve biz seninle bunu tamamlamak üzereyiz anneciğim. 39 haftalık gebelik kaç aylık olur sorusunun cevabı 9 aylık. Geçtiğimiz bazı aylar 4 haftadan fazla olduğu için 9 aylık olmam 36 değil 39 hafta sürdü. Artık vücudumda pek bir değişiklik olmayacak aslında. Saçlarım ve tırnaklarım uzayacak, minik tırnaklarım muhtemelen şu an parmaklarımın hizasını geçmiş durumda. Eğer genetik olarak buna yatkınsam saçlarım bir hayli uzayabilir ve bu zaman zaman sende hamileliğinin ilk zamanladındaki gibi mide bulantılarına sebep olabilir. Ben doğduğumda özellikle kollarımda ve bacaklarımda çok fazla yağ olduğunu görebilirsin. O yağları işte bu zamanda depoluyorum. Sebebi de aylardır içinde bulunduğum sıvının sıcaklığına alışmış vücudumun, ben doğduktan sonra bu ısıyı koruyabilmesine yardımcı olmak.

Aslına bakarsan bu son zamanlar benim vücudumun gelişmesi çin değil, senin vücudunun doğuma hazırlanması için var. Biraz da bu yüzden, benim karnındaki duruşum biraz değişti. Hala cenin pozisyonu denilen dizlerimin karnıma çekildiği şekildeyim ancak artık rahminden pelvisine indim, başım kasıklarındaki kemiklere dayanmış durumda. Bu pozisyonu almış olmam doğumumun kolay olması için gerekli. Pozisyon değiştirmede geç kaldığım durumlarda doğumda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir, plasenta boynuma dolanıp nefes almama engel olabilir örneğin. Bunun tespit edilebilmesi için lütfen doktor kontrollerini aksatma anneciğim. Cildimi kaplayan ayva tüyler ve beyaz sıvı iyice azalmış durumda, çünkü bunların amacı cildimi içinde bulunduğum sıvıdan korumaktı. Fakat artık biliyorum ki burada çok uzun süre kalmayacağım, bu yüzden onların bir işlevi kalmadı. Yine de hepsini dışarı atmam mümkün olmadığı için ben doğduktan sonra bu beyaz sıvının bir kısmını üzerimde görebilirsin. Önceki haftalardaki kadar hareket etmiyor olabilirim, bu seni endişelendirmesin. Artık kocaman bir bebek olduğum için karnındaki hareket kabiliyetim de oldukça azaldı, tekme atabileceğim ya da takla atıp dönebileceğim kadar yer yok. Bu yüzden 39 haftalık bebek hareketleri pek hissedilmez. Yine de anormal bir hareketsizlik hissedersen hemen doktoruna haber vermelisin.

Hamileliğin 39. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Anneciğim ben artık bir balkabağı kadar oldum! 39 haftalık gebelikte bebeğin boyu genelde 50 cm civarında olmalıymış. Bundan birkaç cm daha uzun ya da kısa olabilirim, şu anki boyum tamamen genetik faktörlere bağlı. 39 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ise yaklaşık 3.300 kg olmalıymış. Yine aynı şekilde bundan daha ağır ya da hafif olabilirim, 3 kilogramı aştığım sürece endişelenecek bir şey yok. 39 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu hafta ultrasonda da görebileceğin gibi tam olarak beni kucağına alacağın zamandaki halime benziyorum anneciğim. Senin karnından ayrıldıktan sonra kendi kan dolaşımım vücut ısımı korumakta yetersiz kalacağı için şu an vücudum mümkün olduğu kadar deri altında yağ tabakası depolamaya çalışıyor. Bu yüzden sana biraz tombiş görünebilirim. Gebeliğin 39. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu hafta kendini çok büyük hissedip beni bir an önce doğurmak isteyebilirsin, şimdiye kadar yaşadığın heyecanın kendini sabırsızlığa bırakması çok normal. Beni hemen dünyaya getirmek istediğin için sakın kendini kötü hissetme. Bu biraz da vücudunun doğuma hazırlanma şekli.

Doğum kanalı ile benim bulunduğum keseyi ayıran kalın tabaka bu haftadan itibaren bir kağıt kadar incelecek ve doğumdan önce yırtılacak. Bu incelme sırasında pembe lekelenmelerle karşılaşabilirsin, bunlar kanamaya dönüşmediği sürece pek bir sıkıntı yok. Eğer kanaman varsa hemen bir doktora görünmelisin. Hamilelikte 39. hafta vücudunun yağ salgılarının da çok arttığı bir zaman. Bu fazla yağ saçlarının eskisinden daha sık yağlanmasına sebep olabilir ya da sivilce siyah nokta gibi cilt problemlerine sebep olabilir. Cilt bakımına aynı şekilde devam edip bunları pek kafana takmamaya çalış lütfen anneciğim. Bu hafta pozisyon değiştirdiğim için bedenim zaman zaman mesanene baskı yapabilir ve bu yüzden sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissedebilirsin. Biraz da bu yüzden uyumakta güçlük çekebilirsin. Artık büyük bir karnın olduğundan, uyumak için doğru pozisyonu bulmak da zaman alabilir. 39. Hafta Hamilelik Belirtileri Artık vücudun doğuma seni hazırladığı için bu haftalar senin için biraz zorlu geçecek anneciğim. 39 haftalık gebelikte kasık ağrısı çok normal çünkü ben pelvisine dayalı yaşamaya başladığım için zaman zaman buraya baskı yaparak ağrılara sebep olabilirim. Ayrıca doğum kanalının başındaki zarlı yapı incelirken kasıldığı için sen bunları kasık ağrısı olarak hissedebilirsin. Lütfen bu durumlarda dinlenmeyi unutma, sıcak havlu ile ağrının biraz da olsa hafiflemesini sağlayabilirsin. Duyduğuma göre bazı annelerde bu ağrılar hafif yürüyüş yapıldığında da azalıyormuş, kendini çok yormadan denemekte fayda var.

Bu dünyaya geldiğimde beni besleyecek olan göğüslerin en büyük haline ulaştı bu hafta. Çok hassas olduklarını biliyorum, bunun için hamile sütyenlerinden yaralanabilir ve bol kıyafetler giyebilirsin. Ben doğduktan sonra ismi colostrum olan sarımsı, normal sütten daha yoğun bir madde salgılayacak göğüslerin. Bu madde benim için çok faydalı çünkü içinde sadece bana özel ve tüm hayatım boyunca ihtiyaç duyacağım antibiyotikler var. Bu sarı maddenin bir kısmı bu hafta göğüslerinden sızabilir, bu sadece benim gelişimi müjdeleyen minik bir hazırlık, sakın endişelenme anneciğim. Doğumu başlatan hormon aslında kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen olduğu için, doğuma hazırlanan vücudun östrojen üretimini de hızla artırıyor. Bu hafta vücudunda aşırı tüylenme gözlemleyebilirsin, bikini bölgesinde ve göğüslerde özellikle çok tüylenme olabilir. Kişisel bakımını ihmal etmene gerek yok, bu tüyleri alman bana zarar vermez. Göz kuruluğu şikayetin olabilir, hatta bazen sanki gözlerinde kum varmış gibi hissedebilirsin. Bu aslında vücudunun fazla sıvı döngüsünde verdiği normal bir tepki. Hem östrojen üretimini artırıp hem süt üretmeye çalışan vücudun bu yoğunluğu gözyaşı üretimini azaltarak dengelemeye çalıştığı için hissediyorsun bu kuruluğu. Eczanelerde satılan yapay gözyaşı damlaları geçici de olsa bir rahatlama sağlayabilir sana.

39 Haftalık Gebelik Doğum Belirtileri Daha önce söylediğim gibi, doktorlar beni artık gebelik sürecini tamamlamış bir bebek olarak görüyorlar. Her ne kadar hamilelik süreci 40 hafta olsa da 39. haftada doğum yapmak aslında çok yaygın bir şey ve erken doğum sayılmıyor. Hatta 2. ya da 3. çocuğuna hamile anneler genelde 40. hafta gelmeden doğum yapıyorlarmış. Ben seninle buluşmak için sabırsızlanıyorum, bu hafta gelsem seninle erken tanışacağım için havalara uçardım!

Doğum olayı kısa süren, hemen olup biten bir şey olmadığı için vücudun doğumdan önce doğum anının yaklaştığına dair bazı sinyaller verir. Bunlara dikkat etmen önemli. En büyük belirti suyunun gelmesidir. Bu birden bacaklarının arasından suyun boşalması şeklinde de olabilir ince sızıntılar şeklinde de. Buradaki sıvı aslında benim aylardır içinde büyüdüğüm amniyotik sıvının kendini boşaltmasıdır. Anne adaylarının suyu geldikten sonra genelde bir iki saat içinde doğuma girdiklerini söylüyorlar.

Dikkat etmen gereken ikinci belirti ise doğum sancıları. Bazen anne adayları, özellikle ilk bebeklerini bekleyenler, rahimlerindeki kasılmaları doğum sancılarıyla karıştırabiliyorlarmış. 39 haftalık gebelikte kasılmaların ayırt edilmesi biraz zor olsa da dikkat etmen gereken şey düzenli olup olmadığı. Rahim kasılmaları rastgele gelirken gerçek doğum sancıları belirli aralıklarla gelir ve bu aralıklar doğuma yaklaştıkça azalır. Bu hafta hissedeceğin kasılmaların doğum sancısı olup olmadığını anlamak için ilk sancıdan itibaren süre tutup düzenli olup olmadıklarına bakabilirsin. Eğer düzenli ve azalan aralıklarla sancıların geliyorsa ben yoldayım demektir anneciğim ve emin ol seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Gebeliğin 39. Haftasında Beslenme Ben büyüme aşamasını geçmiş olsam da hala senden besleniyorum sevgili annem. Bu yüzden tüm hamileliğinde olduğu gibi bu hafta da sağlıklı beslenmen önemli. Benim vücudum şu an sağlıklı yağlara ihtiyaç duyduğu için fıstık, ceviz gibi kuruyemişleri ve avokado gibi meyveleri beslenmenin bir parçası haline getirmen çok yararlı olabilir. Doğuma gittikçe yaklaştığımız için artık kilo almanın duraklamış ya da yavaşlamış olması gerekiyor, bu daha çok yemek yemen gerektiği ya da benim sağlıksız olduğum anlamına gelmiyor. Ayrıca her gün vücudunun su ihtiyacını karşılıyor olman da çok önemli çünkü bu hafta vücudun çok fazla sıvı ürettiği için suya eksisinden çok ihtiyaç duyuyor. Bu miktar genelde 2-2.5 litre arasıdır. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 39. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu hafta sancıların olmasa da doğuma hazırlanmak için güzel bir zaman anneciğim. İsmime karar verme, odamı hazırlama ya da hastaneye giderken götüreceğiniz çantayı hazırlamak için 39. haftayı tercih edebilirsin.

Doğum Çantası ve Doğum Odası Hazırlıkları Benim yolda olduğuma emin olduktan sonra hastaneye giderken ihtiyaç duyabileceğin şeylerin bulunduğu bir çanta hazırlayabilirsin.Bu çantanın içinde hemşire ablaların beni seninle tanıştırırken giydirmesi için kıyafetler koyabilirsin. Benim için aldığın cicileri öyle merak ediyorum ki! Eminim hepsi çok güzeldir ve bana çok yakışacaktır. Beni emzirirken desteklemek için sana hastaneden bir battaniye vereceklerdir zaten ama istersen acil bir duruma karşı yumuşacık bir battaniye de ekleyebilirsin. Bu çantayı hazırlarken kendini de ihmal etmemelisin anneciğim, doğum süresi çok kısa da olabilir çok uzun da. Örneğin kendin için bir çift terlik, pijama ve doğumdan sonra dinlenirken okumak için bir kitap da ekleyebilirsin. En Tatlı Telaş ile Alakalı En Tatlı Bilgiler İçin: Doğum Çantasında Neler Olmalı? Bu hafta bazı anneler nesting denilen bir istekle dolu olabiliyorlarmış, yani benim gelince yaşayacağım odanın mükemmel olması için çok uğraşmak isteyebilir hatta bu yüzden hiç yerinde duramayabilirsin. Odama alacağın mobilyalar için çok bir şeye ihtiyacım yok aslında, bir beşik, dolap ve bez değiştirmek için bir ünite ya da masa yeterli. Biliyorum her şey harika olsun istiyorsun ama doğduktan sonra çabucak büyüyeceğimi ve daha fazlasına ihtiyaç duyacağımı da unutma olur mu? Her şeyimi minik bir bebeğe göre alırsan kısa zamanda mobilyalarımı yenilemek gerekebilir. Aynı şey bana alacağın güzel kıyafetler için de geçerli, göz açıp kapayıncaya kadar büyüyeceğim. Zaten içinde seninle birlikte olacağım her yer benim için en güzel oda olacak canım anneciğim, lütfen her şeyi mükemmel yapmak için kendine çok yüklenme.