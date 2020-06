Hamilelikte 20. Hafta : 20 Haftalık Gebelik Gelişimi

Bu hafta itibariyle beraber çıktığımız yolculuğumuzun yarısına geldik anneciğim. Artık beni daha iyi hissetmeye başladın. 20 haftalık gebelik kaç aylık olur diye düşündüğünü duyar gibiyim. 4 ay + 2 hafta cevabını verebilirim sana. Bu hesap yapılırken son regl tarihinin ilk günü baz alınıyor. Bu hafta beş duyu organımın her biri için beynimdeki özel alanlar gelişmeye başladı. Bununla birlikte cildimin de diğer katmanları oluşuyor ve kalınlaşıyor. Kollarımı ve bacaklarımı daha iyi büküp açabiliyorum, bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. Ayrıca bu hafta doktor ziyaretine gidersen kalp atışlarımın ne kadar hızlı olduğunu da duyabilirsin.

18 ve 22. haftalar arası uygulanan önemli bir detaylı ultrason var anneciğim ve diğerlerinden daha uzun sürüyor, yaklaşık 30 dakika. İstersen bu hafta bu ultrasona girebilirsin. Bana hiçbir zararı yok. Bu sayede de benimle ilgili merak ettiğin birçok şeyi öğrenebileceksin. Kalp odacıklarım ve kalbimin durumu, omurgam, beynim ve böbreklerimin gelişimi, sağlığı... Doktorum bunu, sağlığım ve gelişimimle ilgili her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek için yapıyor. Down Sendromu gibi bazı hastalıkların teşhisi de bu dönemde yapılabiliyor. Ama merak etme ben çok iyiyim ve sağlıklıyım, sen de ultrasonda bunu görebilirsin. Muhakkak yaptır tamam mı?

Doktor her ziyarette karnını ölçecek. Bunun ismi Fundal yükseklikmiş, öyle duydum. Yani kasık kemiğinden uterusunun tepesine kadar olan mesafe. 20. haftadayken karnın 18 ile 22 cm arasında olmalı ve bu büyümenin her hafta 1 cm artmaya devam etmesi gerekiyor. Bu ölçünün düşük veya yüksek olması, gestasyonel diyabet veya büyüme sorunu gibi bir durumun habercisi olabilir. O yüzden ikimizin de sağlığı için bu ölçümü aksatmamalısın anneciğim.

Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi

Sıkça brokoli, lahana, kırmızı biber, elma, havuç, greyfurt gibi taze meyve ve sebzelerden tüketmelisin. Hem bunların tadını ben de çok seviyorum. Gerçekten, brokoliyi bile seviyorum. Süt, peynir, yoğurt ve yumurta da protein açısından zengin. Ancak sütün pastörize olması gerektiğini unutma. Yumurta da çiğ kalmamalı veya az pişmemeli, iyi haşlanmalı. Eğer idrar yollarınla ilgili bir enfeksiyon problem yaşarsan kızılcık suyu içebilirsin. Bu da aklında bulunsun.

Et yemekleri yerken iyi pişmiş olmasına ve çiğ kalmamasına da dikkat etmelisin. Çiğ veya az pişmiş et yemen benim için zararlı olabilir. Gıda zehirlenmesi riskinden ötürü kabuklu deniz canlılarını da tüketmemelisin. Çok yağlı balıkları ve ton balığını da sınırlı miktarda tüketmelisin. Keşke her istediğini yiyebilsen. Bunu ben de çok istiyorum ama sağlıklı bir hamilelik için bunlara uyman lazım. Aklına takılan bir şey olduğunda doktoruna danışmayı unutma, olur mu?

Tam buğday, çavdar, yulaf ve bulgur gibi karbonhidratlardan sık sık tüketmelisin. Beyaz un, makarna, beyaz pirinç, hazır paketlenmiş ürünler, asitli içecekler ve kutu meyve sularından kaçınmalısın. Ayrıca içki ve sigara da benim beyin gelişimim ve genel sağlığım açısından çok zararlı anneciğim. Zaten içmiyorsun biliyorum ama sigara dumanından da uzak durmalısın, bu senin sağlığın için zararlı unutma.