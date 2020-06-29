Hamilelikte 20. Hafta : 20 Haftalık Gebelik Gelişimi

Bu hafta itibariyle beraber çıktığımız yolculuğumuzun yarısına geldik anneciğim. Artık beni daha iyi hissetmeye başladın. 20 haftalık gebelik kaç aylık olur diye düşündüğünü duyar gibiyim. 4 ay + 2 hafta cevabını verebilirim sana. Bu hesap yapılırken son regl tarihinin ilk günü baz alınıyor. Bu hafta beş duyu organımın her biri için beynimdeki özel alanlar gelişmeye başladı. Bununla birlikte cildimin de diğer katmanları oluşuyor ve kalınlaşıyor. Kollarımı ve bacaklarımı daha iyi büküp açabiliyorum, bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. Ayrıca bu hafta doktor ziyaretine gidersen kalp atışlarımın ne kadar hızlı olduğunu da duyabilirsin. Gebelikte Bebeğinizin 20. Hafta Gelişimi Ben artık bir muz büyüklüğüne eriştim. Günden güne büyüyorum. Bu arada gözlerim ve kulaklarımın yerleri iyice oturdu ve son halini aldı. Kollarım, bacaklarım ve başım orantılı. Parmaklarımın üzerinde tırnaklarım bile belli olmaya başladı. Hatta saçlarım ve kaşlarım çıkıyor. Ne renk olduğunu beni kucağına aldığın zaman göreceksin. Aslında dış görünüş olarak tamamen gelişimimi tamamlamış gibi görünsem de hala büyüyorum. Gerçekleşmesi gereken bir sürü şey var. Onları da ilerleyen haftalarda konuşacağız.

Artık iç kulakta bulunan kemiğim yeterince sertleştiği için, kalp atışları, gürültüler ve müzik gibi dışarıdan gelen sesleri duyabiliyorum. Bu çok güzel bir şey, beni heyecanlandırıyor. Sevdiğin şarkıları bana da dinletir misin? Ya da sen söylersin sevdiğin şarkıları. Hatta ben doğduktan sonra bu şarkıları birlikte söyleyebiliriz değil mi? İstersen güzel masallar ve hikayeler de okuyabilirsin. Ben doğduktan sonra da kalp atışlarını kaydedip bana dinletebilirsin anneciğim. Çünkü senin kalp atışların beni sakinleştiriyor ve kendimi güvende hissetmemi sağlıyor. Eğer huzursuzlanırsam ve uyumamakta ısrar edersem bunu deneyebilirsin. Bunların yanı sıra cildim verniks adlı bir sıvıyla kaplandı. Tuhaf bir madde, kaygan ve yağlı. Ama benim cildimi çiziklerden ve çatlaklardan koruyor. Yani bu da faydalı bir şey. Hamileliğin 20. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Evet, bir muz büyüklüğüne ulaştığımı söylemiştim. Ama hala aklında sorular var biliyorum. Mesela 20 haftalık gebelikte bebeğin boyu ne kadardır gibi. Boyum başımdan topuğuma kadar ölçülebiliyor artık ve boyumun uzunluğu ise yaklaşık olarak 25 cm! Görüyorsun değil mi ne kadar çabuk büyüyorum. Yakında karnına sığamayacağım. Aklındaki diğer bir soru da 20 haftalık gebelikte bebeğin kilosu nedir? Hemen söyleyeyim, kilom yaklaşık 300 gram oldu anneciğim. Senin güzel ve doğru beslenmen sayesinde ben de çok sağlıklı bir şekilde büyüyorum. Bunlar için sana teşekkür ederim.

20 Haftalık Bebek Hareketleri İnternette 20 haftalık bebek hareketleri nasıl olur diye arama yaptığını hissediyorum anneciğim. Güvenli yuvamda o kadar keyifliyim ki takla bile atabiliyorum ben. Sen ve babam da elinizi karnına koyup sizin için attığım bu taklaları hissedebilirsiniz. Merak etmeyin endişelenecek bir şey yok. Senin sayende çok sağlıklı ve mutluyum. Bu yüzden de yerimde duramıyorum pek. Sen de benim kadar mutlusun değil mi? Yalnız bu hareketlerimi hissedemezsen de korkma, önümüzdeki günlerde muhakkak hissedeceksin. 20 Haftalık Gebelikte Cinsiyet Belli Olur mu? Evet, size bir güzel haberim daha var. Bebeğimizin cinsiyeti ne zaman belli olacak acaba diye düşünmenize gerek kalmadı. Artık doktor size benim cinsiyetimi açıklayabilir. Ultrason fotoğraflarımı da isteyebilirsiniz ondan ve beni doya doya seyredebilirsiniz. Babamla bana bir isim düşündünüz mü? Kesin düşünmüşsünüzdür. Artık beni ismimle çağırabilirsin istersen. Acaba en çok hanginize benziyorum? 20 Haftalık Gebelik Görüntüsü 18 ve 22. haftalar arası uygulanan önemli bir detaylı ultrason var anneciğim ve diğerlerinden daha uzun sürüyor, yaklaşık 30 dakika. İstersen bu hafta bu ultrasona girebilirsin. Bana hiçbir zararı yok. Bu sayede de benimle ilgili merak ettiğin birçok şeyi öğrenebileceksin. Kalp odacıklarım ve kalbimin durumu, omurgam, beynim ve böbreklerimin gelişimi, sağlığı... Doktorum bunu, sağlığım ve gelişimimle ilgili her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol etmek için yapıyor. Down Sendromu gibi bazı hastalıkların teşhisi de bu dönemde yapılabiliyor. Ama merak etme ben çok iyiyim ve sağlıklıyım, sen de ultrasonda bunu görebilirsin. Muhakkak yaptır tamam mı?

Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Ayrıca tat alma tomurcuklarım var ve bağırsaklarımda Mekonyum üretmeye başlıyorum. Bu, daha önce de yuttuğum amniyon sıvısı ile ilk bağırsak hareketlerimi oluşturacak ölü deri hücreleri ve sindirim salgısının bir karışımı. Bu normal bir durum merak etme zararlı bir şey değil. Gebeliğin 20. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu sıralar biraz karın ağrısı yaşayabilirsin. Ben giderek büyüdüğüm için rahmin de iki tarafa doğru genişliyor ve esniyor. Neredeyse göbek deliğinin hizasına kadar geldi. Tabii karnın da benimle beraber büyüyor. Sen de artık geçen haftalara nazaran beni daha iyi hissedebiliyorsun. Doktor her ziyarette karnını ölçecek. Bunun ismi Fundal yükseklikmiş, öyle duydum. Yani kasık kemiğinden uterusunun tepesine kadar olan mesafe. 20. haftadayken karnın 18 ile 22 cm arasında olmalı ve bu büyümenin her hafta 1 cm artmaya devam etmesi gerekiyor. Bu ölçünün düşük veya yüksek olması, gestasyonel diyabet veya büyüme sorunu gibi bir durumun habercisi olabilir. O yüzden ikimizin de sağlığı için bu ölçümü aksatmamalısın anneciğim.

Bunun yanı sıra, 20 haftalık gebelikte rahim büyüklüğü 28 cm ölçülüyorsa bu ikiz kardeşim olabileceği anlamına geliyor. Belki de burada yalnız değilimdir. Ne güzel değil mi, heyecanlandın mı? Ama bir şey daha var. Hamilelik hesabında bir hata da yapılmış olabilir. Bunun için son sözü doktor söyleyecektir. Kilo alımın da yavaş ve emin adımlarla ilerliyor. Şimdiye kadar belki de 10 kilo almış olabilirsin. 20 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı unuttuysan ben sana hatırlatayım; haftada 1 ya da 2 kilo almalısın anneciğim. Tabii bu biraz da vücut kütle endeksine göre değişiyor. Gebelik Süreci Boyunca Hangi Dönemde Kaç Kilo Almak Normal?: Hamilelikte Kilo Alımı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler Bu aralar gece uyurken de biraz sıkıntı yaşayabilirsin, hangi pozisyonda yatacağını şaşırabilirsin ve zaman zaman uykun bölünebilir. Bu sorunu çözmek için, özel olarak üretilmiş gebelik yastıklarından alabilirsin. Hem bu yastığı ben doğduktan sonra da, beni emzirirken kullanabilirsin. Bunun haricinde sırt üstü ve yüzüstü değil de yan dönerek uyumaya çalışman daha rahat olur. Hem ben de o zaman daha rahat uyuyabiliyorum.

20. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu hafta vajinal akıntıların olacak anneciğim. Bu akıntılar doğuma kadar devam edecek. Bu sadece vücudunun genital bölgeni bakterilerden uzak tutmak için yaptığı bir şey, endişelenecek bir durum değil. Ancak bu sarı veya yeşil renkli ise ve kötü kokulu bir sıvıysa bunu doktoruna bildirmelisin. Gebelikte Akıntı İle Alakalı Bilmeniz Gerekenler: Gebelikte Akıntı Neden Olur? İçinde bulunduğumuz haftada bacaklarına kramp girebilir ve ayaklarında ağrı olabilir. Bunun için düzenli olarak kaslarını esnetmeli, açma-germe hareketleri yapmalısın. Ayrıca bol bol su içmeyi de ihmal etmemelisin. Su içmek, kramp girmesini büyük ölçüde önler. Bu aralar mide ekşimesi ya da yemeklerden sonra hazımsızlık yaşayabilirsin. Çünkü ben hareket etmeye başladım ve bu yüzden sindirim sistemin eskisinden biraz daha yavaş çalışıyor. Kusura bakma anneciğim ama yakında geçecek bu durum da. Asitli içecekler, çok yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınırsan ikimiz için de daha iyi olur. Mide Ekşimesi ile Alakalı Daha Detaylı Bilgilere İhtiyacınız Olabilir: Gebelikte Mide Ekşimesi Neden Olur? Nasıl Geçer?

Bu hafta enerjin de çok yüksek olacak ve kendini daha zinde hissedeceksin. Üzgünüm ama hamileliğinin ilerleyen zamanlarında ben daha da büyüyeceğim ve ağırlaşacağım. O yüzden bu günlerin tadını çıkar. Mesela beraber yürüyüşlere çıkabiliriz. Ne dersin? Ancak bazen ayaklarında şişme olabilir. Buna da dikkat etmelisin. Şişlikler doğumdan sonra geçecektir. Bu hafta ben daha da büyüdüğüm ve rahmin de genişlediği için akciğerlerine baskı yapabilir. Bu sebeple de nefes darlığı çekebilirsin. Kendini çok zorlamamaya özen göstermelisin. Yorulduğun zamanlarda uzanıp dinlenmeyi ihmal etme. Ara sıra baş dönmesi hissedebilirsin. Genellikle sırtüstü yattığın zaman olur. Ama böyle yatmaman gerekiyor zaten biliyorsun. Eğer baş dönmesi sürekli oluyorsa sebebi kansızlık veya düşük kan şekeri de olabilir anneciğim. O yüzden böyle bir durumla karşılaşırsan doktoruna hemen bildirmelisin. Gebeliğin 20. Haftasında Beslenme Aslında bu hafta da beslenme programına aynı şekilde devam edeceksin anneciğim. Şeker kullanımını sınırlandırman gerektiğini unutma. Bol bol protein, kalsiyum, folik asit, demir ve magnezyum almalısın. Enerjini yerine getirecek şeyler yemeye özen göstermelisin. Ama en önemlisi az az ve sık sık yemen. Miden uzun süre boş kaldığında ya da fazla yediğin zaman ağrıyor biliyorsun.

Sıkça brokoli, lahana, kırmızı biber, elma, havuç, greyfurt gibi taze meyve ve sebzelerden tüketmelisin. Hem bunların tadını ben de çok seviyorum. Gerçekten, brokoliyi bile seviyorum. Süt, peynir, yoğurt ve yumurta da protein açısından zengin. Ancak sütün pastörize olması gerektiğini unutma. Yumurta da çiğ kalmamalı veya az pişmemeli, iyi haşlanmalı. Eğer idrar yollarınla ilgili bir enfeksiyon problem yaşarsan kızılcık suyu içebilirsin. Bu da aklında bulunsun. Et yemekleri yerken iyi pişmiş olmasına ve çiğ kalmamasına da dikkat etmelisin. Çiğ veya az pişmiş et yemen benim için zararlı olabilir. Gıda zehirlenmesi riskinden ötürü kabuklu deniz canlılarını da tüketmemelisin. Çok yağlı balıkları ve ton balığını da sınırlı miktarda tüketmelisin. Keşke her istediğini yiyebilsen. Bunu ben de çok istiyorum ama sağlıklı bir hamilelik için bunlara uyman lazım. Aklına takılan bir şey olduğunda doktoruna danışmayı unutma, olur mu? Tam buğday, çavdar, yulaf ve bulgur gibi karbonhidratlardan sık sık tüketmelisin. Beyaz un, makarna, beyaz pirinç, hazır paketlenmiş ürünler, asitli içecekler ve kutu meyve sularından kaçınmalısın. Ayrıca içki ve sigara da benim beyin gelişimim ve genel sağlığım açısından çok zararlı anneciğim. Zaten içmiyorsun biliyorum ama sigara dumanından da uzak durmalısın, bu senin sağlığın için zararlı unutma.

Günlük alman gereken kalori miktarı olarak, 3. trimestere kadar sadece 300 kalori eklemen yeterli olacaktır. Detaylı bir besin tablosunu doktorumuzdan isteyebilirsin. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 20. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Canım anneciğim, bu hafta karnın biraz daha büyüdüğü için ağırlık merkezin de değişti. O yüzden düşmelere karşı daha hassas hale geldin. Kendine daha çok dikkat etmelisin artık. Topuklu ayakkabılar giymemen senin için daha iyi olabilir. Ortopedik bir yatakta uyumalısın ve eğilip doğrulurken dizlerini bükmelisin. Ama ben biliyorum ki sen ikimizi de korumak için elinden gelenin en iyisini yaparsın. Ayrıca yeterli miktarda demir almaya özen göstermelisin ve vücudun kan üretmeye devam etmeli. Eğer yeterince demir alamazsan kansızlık oluşur. Kansızlık problemi genellikle 20. haftadan itibaren ortaya çıkıyor. Bu da hem seni hem de beni hastalıklara karşı daha savunmasız bir hale getirir. Hem de kendini yorgun ve halsiz hissetmene sebep olur. Sen hastalanırsan ben çok üzülürüm.

Bu haftalarda istediğin aktiviteleri yapabilirsin ama kendini fazla yormaman gerekiyor. Kesinlikle ağır eşyalar kaldırmamalısın ve yorucu fiziksel aktivitelerden uzak durmalısın. Yalnız sık sık yürüyüşlere çıkabilirsin, basit egzersizler ya da hamile yogası yapabilirsin. Bu ikimizi de rahatlatır ve gevşetir. Gebeliğin 20. Haftasında Cinsellik Gebelikte cinsel hayatın aktif olması kimilerini endişelendiren bir durumdur. Ancak dikkatli olunduğu sürece hiçbir sakıncası yoktur. Hatta sizin mutlu olmanız ve rahatlamanız, bebeğinizi de mutlu edecektir. Çünkü orgazm olmak, endorfin hormonu salgılamanızı sağlar. Bu da bebeğinizin beslenmesi açısından faydalıdır. Yani bebeğinize bir zarar vermezsiniz korkmayın. Hamileliğin içinde bulunduğunuz 2. trimester, cinsel hayatınız için uygun bir dönemdir. Çünkü birkaç hafta sonra daha fazla kilo aldığınızda cinsel ilişki de zorlaşır. Yani rahat bir cinsel yaşam için yaklaşık 1,5 ay vakit vardır diyebiliriz. Aynı zamanda bu dönemde göğüslere ve genital bölgeye kan akışının hızlanmasıyla cinsel isteğinizde bir artış fark edebilirsiniz.